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Что обидит любого мужчину 

Kdpconsulting.ru 5 часов назад
Что обидит любого мужчину
Фото: Kdpconsulting.ru
Женщина может обидеть мужчину неосознанно, сама того не понимая. Мужчина вряд ли об этом скажет, но точно запомнит. И, возможно, так же неосознанно начнет мстить, причиняя боль в ответ. Семейный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов объяснил, что ранит мужчин сильнее всего. Сомнения в нем Каждый мужчина вправе сам решать, кем он является для себя и окружающих. Он идентифицирует свой статус: считает себя сильным бойцом, хорошим водителем, успешным бизнесменом. Ориентируясь на статусы друг друга, мужчины распределяют места в мужской иерархии и соответствующие им блага. Сохранение такого статуса — жизненно важный вопрос. Если молодой неопытный самец пытается претендовать на позицию вожака, тот жестоко его осаживает.
Все мужчины помнят с детства: как только ты позволишь другим смеяться над собой, разрешишь им поставить свое положение под сомнение — сразу же окажешься внизу иерархии. Станешь изгоем. А возвращение прежнего статуса потребует немалых сил и времени.
Когда женщина ставит под удар мужскую идентификацию, говорит: «Ты — ничтожество», — мужчина испытывает ярость. В нем говорит инстинкт выживания, он стремится наказать обидчика, чтобы не потерять свой статус. Но он не может бить женщину, как сделал бы с мужчиной. Поэтому активное чувство ярости переходит в пассивное — обиду. И мужчина, под влиянием этой обиды, начинает мстить, обижать женщину. Рассказать о своей обиде он не может — ведь тогда он признает свою слабость. Поэтому, если мужчина достаточно долго вас изводит — вспомните, не затронули ли вы перед этим его самоидентификацию.

Предательство в сфере эмоций

Мужская психика опирается на ценности двух жизненных уровней — физического и интеллектуального. Именно поэтому мужчин порой считают бесчувственными: у них достаточно низкие способности к эмпатии, как и вообще эмоциональность. Однако мужчины — тоже люди, и эмоции они испытывают.
Поскольку эмоциональная сфера считается «не мужской», в социуме мужские переживания обесцениваются («мужчины не плачут»), то она у них вытесняется. Мужчины всячески стремятся маскировать эмоции, не позволяют себе быть чувствительными, не обсуждают с другими свои чувства. Учитывая, что эмоциональная сфера слабо развита, то она является и наиболее уязвимой. Запомните: если мужчина открывается — ранить его легко.
Женщины часто предполагают наличие у мужчины своего уровня эмоциональной открытости. Если партнер, одолев бессознательное сопротивление, все же становится с любимой открытым, нежным, заботливым, то женщина (как человек с более сильной эмоциональной сферой) может сделать ему больно. Если мужчина, открывшись, почувствует, что женщина его игнорирует — его душа закроется. Измена на интеллектуальном уровне
В душе каждый мужчина — лидер. Все участники «стаи» соглашаются со взглядами вожака. Те, кто так не делает — изменники, враги, они угрожают его положению. Если женщина говорит мужчине «в лоб», что он не прав, особенно если она делает это на людях — он воспринимает это как бунт на корабле и начинает войну.
Женщины могут возмутиться: мол, что, нельзя даже иметь свое мнение? Можно. Но если вы будете возмущаться и требовать — мужчина вас не услышит, поскольку воспримет это не как диалог, а как вызов. На войну мужчина отвечает войной. Свое несогласие нужно доносить тактично.

Недоверие

Специалист привел недавний случай. На консультацию пришла семейная пара, в которой мужчина был пойман на измене.

«Я спросил у клиентки, почему она хочет сохранить отношения. Девушка ответила, что любит и ценит, как мужчину. Хочет простить и вернуть то, что было. Ее супруг сказал: «Не уверен, что все еще ее люблю». Я видел, что парень переживает, ему больно. На вопрос, сожалеет ли он об измене, клиент ответил утвердительно, но добавил, что очень устал от упреков. Дальше в ходе консультации выяснилось, что семь лет назад клиентка уже уличила его в переписке с другой женщиной, и с тех пор постоянно его в этом обвиняла. На протяжении всех семи лет. Тогда не было измены — только переписка. Но этого хватило, чтобы упрекать мужа много лет»,

— поделился Александр Шахов.
Психолог спросил у клиента: «Чего тебе не хватило в отношениях с женой?». Он ответил: «Доверия и уважения». Клиентка была в шоке: она никогда не думала, что проявляет неуважение к супругу.
Если человек раскаялся и принял все возможные меры, чтобы загладить свою вину — постоянное попрекание прошлыми грехами его унижает. Жить с палачом, который каждый день пытает прошлым, очень тяжело.
Понятно, что клиентка чувствовала тревогу и беспокойство, постоянно боялась, что ей на самом деле изменят и бросят, но если она приняла решение простить за переписку — нужно было менять свои негативные эмоции, а не вываливать их на мужчину. Недоверие может привести к очень плачевным последствиям.
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Женский форум
Психология , Мужская измена , Александр Шахов
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