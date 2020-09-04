Каким знакам зодиака не суждено разбогатеть 

Каждый из нас мечтает, что когда-нибудь миллион долларов свалится и на его мудрую головушку. Кто может похоронить это желание под слоями неудач — читайте в нашем гороскопе.

Водолей

Деньги Водолею в карманы не заплывут по простой причине — они ей не нужны. У красотки, чтобы вы знали, на уме не эти ваши зеленые бумажки, а создание такого искусства, которое будет за душу брать, до кровавых слез и сумасшествия доводить. И поэтому Водолей неистово бьет баклуши в ожидании музы, общается с маргиналами ради вдохновения и отчаянно бегает за почти вымершими хипстерами по галереям и кофейням. К слову, ее творчество таки приносит деньги — люди с радостью платят, чтобы она перестала петь, рисовать, читать стихи, потому что это и правда больно.

Стрелец

Стрелец работает так упоенно, будто ее когда-то покусал Стив Джобс . Суммы она зарабатывает приличные, но какая разница, сколько у тебя бумажек в кошельке, если у тебя нет времени их потратить? Зато трудоголичка раз в две недели срывается, смачно плюет на работу и бросается во все тяжкие веселья: покупает лосины из крокодильей кожи, которые никогда не наденет, кольца с бриллиантами, которые будут собирать пыль, пока не потеряются и, конечно же, тащит всех подруг в стриптиз-бар, который в эту ночь сделает себе месячный план. Да, веселиться Стрелец умеет!

Весы

Работать ради денег — фу, как неинтересно! Это каждый день куда-то ходить, что-то делать, чтобы потом еды купить? Ну уж нет, Весы найдут себе такую работу, которая будет приносить радость и красоту. Например, идешь по улице, слушаешь забытые всеми треки «SHURA», осенние листочки ловишь и сгребаешь их в одно место метлой — сплошная романтика, а не работа. Зато живут Весы в свое удовольствие двадцать четыре часа в сутки.

Рыбы

Говорят, деньги — это власть и ответственность, а Рыбкам этого добра не нужно. Они с детства из себя максимализм и мечтательность вытравить не могут. Хватит с них. Кстати, удивительно, но без денег красотки живут лучше всех нас вместе взятых: скажет Рыбка — я устала, я хочу на ручки, и — бац — появляется тот самый принц, который и на ручки, и замуж возьмем, бриллиантами закидает и пару яхт для досуга подарит. Всем бы так жить!

Близнецы

С деньгами Близнецам везет, но хрустящие бумажки отчаянно рвутся из кошелька на белый свет. Поэтому милашки тратят заработанное в первый же день, а потом месяц посыпают хлеб слезами, потому что соль уже давно кончилась. Зато как они проводят этот день: так весело, что просыпаются где-то в Мексике, с уже раскрученным незаконным бизнесом, усатым мужем и малолетними детьми. Как такое происходит — загадка. Но повторяется сценарий каждый месяц, только страна меняется.