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Невролог объяснил, почему все плохое быстро забывается 

Слово и Дело и ещё 6 8 часов назад
Невролог объяснил, почему плохое быстро забывается
Фото: Слово и Дело
Специалист отметил, что негативные и положительные эмоции остаются с людьми на протяжении всей жизни, однако доступ к ним часто ограничен. Это объясняется тем, что если бы мы помнили весь плохой жизненный опыт, то он дальше бы мешал нам жить дальше. К тому же негативные эмоции и переживания делают человека уязвимым.

"Это свойство сознания, его способность выживать",

— подчеркнул Рустем Гайфутдинов.
Конечно, в памяти человека хранится многое. Все это при необходимости можно "достать", используя специальные практики.
Невролог поделился, что для этого необходимо вспомнить все детали и ощущения. Об этом сообщило радио Sputnik.
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