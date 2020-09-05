Невролог объяснил, почему плохое быстро забывается

Специалист отметил, что негативные и положительные эмоции остаются с людьми на протяжении всей жизни, однако доступ к ним часто ограничен. Это объясняется тем, что если бы мы помнили весь плохой жизненный опыт, то он дальше бы мешал нам жить дальше. К тому же негативные эмоции и переживания делают человека уязвимым.

"Это свойство сознания, его способность выживать",

— подчеркнул Рустем Гайфутдинов.

Конечно, в памяти человека хранится многое. Все это при необходимости можно "достать", используя специальные практики.

Невролог поделился, что для этого необходимо вспомнить все детали и ощущения. Об этом сообщило радио Sputnik.