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Как влюбить в себя любого мужчину 

Kdpconsulting.ru 10 часов назад
Как влюбить в себя любого мужчину
Фото: Kdpconsulting.ru
Встречали ли вы женщин, способных покорить любого мужчину? Наверняка, среди ваших знакомых есть такие дамы. Вы думаете, что они знают некие секреты, обладают магическими способностями, умелые обольстительницы? Искусство соблазнения доступно каждому. Психологи изложили правила, которых следует придерживаться, чтобы он стал вашим!

Нежность

Мужчины на подсознательном уровне каждую женщину рассматривают в роли будущей жены и матери его детей. Исходя из гендерных и исторических ролей, большая часть представителей сильного пола ищет нежную, легкую, женственную спутницу жизни. Не грубите, не будьте нахальной, не зазнавайтесь. Но, предупреждают психологи, не стоит отказываться от своих принципов и забывать о гордости.

Независимость

На первом этапе отношений женщина должна показать свою самодостаточность и независимость. Да, он вам нравится, но живите дальше, как и прежде. Занимайтесь проектами, встречайтесь с друзьями, смотрите любимый сериал… Не допускайте, чтобы ваши мысли 24 часа в сутки занимал он. Потом вы встретитесь, он будет рассказывать о том, сколько всего успел, а вы? Зацикленная на одном человеке женщина становится неинтересной. И еще один совет: не звоните ему всегда первой!

Свобода

Больше всего мужчин напрягает, когда женщина торопит события. Она стремится как-то зафиксировать их отношения, заставляет поменять статус отношений в соцсети, спрашивает, где он вчера был, злится, что он не принес цветов. Отношения превращаются для мужчины в минное поле, он уже не знает, за что его будут ругать сегодня и что именно потребуют завтра. Вы бы сами хотели строить такие отношения? Дайте ему привыкнуть к вам! Со временем мужчина будет больше вам открываться и доверять.
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