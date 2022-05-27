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1 час назад

Психолог: «Роман с 40-летним холостяков обречен на провал»

Вечерняя Москва

Социальный психолог Александр Шахов рассказал, почему некоторые мужчины остаются холостыми к 40 годам и стоит ли женщинам пытаться построить с ними близкие отношения.

Психолог: «Роман с 40-летним холостяков обречен на провал»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, всех сорокалетних холостяков можно условно разделить на три категории. Первая — холостяки-карьеристы. Эти люди посвящают себя работе и обеспечению материального благосостояния, а в личной жизни довольствуются короткими романами. Жить с таким холостяком сложно: он чувствует себя хозяином в своем мире, а к дамам предъявляет повышенные требования.

Вторая категория холостяков — маменькины сынки. Они не привыкли нести за себя ответственность, эгоцентричны и капризны. Чаще всего они не реализовались как личности. С другой стороны, такие холостяки бывают заботливы, нежны и ласковы.

К третьей категории Шахов отнес мужчин, которые были женаты и развелись либо стремились к серьезным отношениям, но потерпели фиаско. Подобные холостяки — редкость, обычно именно таких ищут одинокие дамы.

В целом, по мнению психолога, сорокалетние холостяки привлекательны для женщин помоложе, поскольку обычно имеют большой жизненный опыт и более широкий кругозор.

Психология,Александр Шахов,
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