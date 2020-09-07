Как танцы на свидании помогают оценить человека

Девушке, тем более неопытной, довольно сложно сразу, при первом взгляде на молодого человека, определить, стоит ли начинать с ним близкие отношения. Мужчина может выглядеть привлекательным и умным, но при этом оказаться не достаточно здоровым в физическом или в психическом плане. Между тем, сделать некоторые важные выводы о потенциальном партнере возможно и на первом свидании, следует только внимательно присмотреться, как он танцует.

Характер движений — психология человека

Мужчины и женщины готовы танцевать на свиданиях, чтобы произвести впечатление друг на друга и таким образом «сообщить» окружающим, насколько они хороши. Однако их выбор определенных танцевальных движений порой говорит о психологических особенностях личности, которые, при других обстоятельствах часто даже не видны. Именно так считают английские ученые.

Специалисты из Королевского колледжа Холлоуэй, Лондон, Великобритания, попытались выяснить, какие из танцевальных движений о чем сообщают профессиональным психологам. Танцующие были выбраны из числа молодых людей-добровольцев, а судьями стали десять мужчин и женщин, имеющих дипломированную специализацию и солидную практику.

Испытуемые, продемонстрировавшие в танцах несимметричность движений и попадая при этом в такт музыке, были признаны английскими психологами здоровыми, уверенными в себе мужчинами, обладающими хорошими вазомоторными функциями. Также они имеют базовые творческие способности и открыты к общению.

Вяло и однообразно танцующих добровольцев специалисты нарекли людьми не активными, средней эмоциональности и лишенными творческих и даже лидерских способностей. Обычно это — работники среднего звено, ничем не выделяющие личности, не способные на выдающиеся поступки.

Мужчины, часто резко и излишне двигающие в танцах руками и головой, и при этом не попадающие в музыкальный ритм, были определены психологами как неврастеники, или люди, имеющие скрытые психологические проблемы — повышенную агрессивность, склонность к маниакальному поведению или даже к наркотическим веществам.

Те добровольцы, которые танцуя, двигали только бедрами, отдаленно изображая половой акт, сразу были обозначены специалистами, как лица, имеющие разные проблемы в сексуальной сфере — недостаток половой жизни, повышенная мастурбация, пониженная эякуляция или склонность к насилию.

Однако, в итоге английские ученые признали, что их оценки весьма субъективны, потому что были ограничены только одной культурой — западноевропейской, в то время, когда среди добровольцев присутствовали представители африканских стран, у которых веками формировались свои, и совсем другие танцевальные традиции.

Медленный танец — отношение к женщине

По тому, как мужчина танцует с женщиной медленный танец, можно сделать вывод о его отношении к женскому полу. Представители Российской Хореографической Ассоциации уверены в том, что только один недостаток — отсутствие музыкального слуха у танцующего, может помешать им точно определить, каков этот человек.

Если он неуверенно придерживает партнершу за талию и с большим трудом попадает в музыкальный такт, то скорее всего этот мужчина робок и к женщинам относится с повышенной серьезностью.

Позволив даме вести себя в танце, скорее всего, после небольшого количества свиданий он уже будет раздумывать над женитьбой и после свадьбы позволит супруге стать лидером в семье.

Если уже при первом знакомстве молодой человек сам галантно приглашает даму на медленный танец, а затем легко и уверенно поддерживает ее лишь одной рукой — то, скорее всего, рядом с ней самовлюбленный нарцисс, который хочет только покрасоваться. На длительные и серьезные отношения он либо не способен, или не настроен.

В случаях, когда парень, танцуя с девушкой, шаловливо скользит рукой по ее телу, означает, что он дурно воспитан и отношения с ним следует прекратить немедленно. Ничего хорошего такое знакомство сулить не может.

Иногда мужчина, собираясь танцевать с женщиной, одной рукой берет ее за талию, а другую отводит в сторону. Это ошибка типичного провинциала, который только в кино видел, как танцуют современные люди. Но вот если во время медленного танца одна рука кавалера изящно согнута в локте и он уверенно ведет даму, выделяясь отличными манерами, то скорее всего, этот человек всесторонне образован, легок в общении и умен. Такой претендент может стать отличным супругом.

Танец мужчины — демонстрация его репродуктивных качеств

То, как на танц-поле двигается мужчина, тесно связано с его физическим здоровьем, гормональным статусом и репродуктивной функцией. Именно так считает доктор Ник Нив из Нортумбрийского университета, город Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания. Вместе со своей командой этот ученый провел солидное исследование танцевальных мужских движений и опубликовал результаты в знаменитом научном журнале Лондонского королевского общества «Байолоджи Леттерс».

Исследователи установили систему из нескольких видеокамер на одном из молодежных танц-полов и по очереди засняли девятнадцать мужчин — студентов в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, согласившихся принять участие в эксперименте. После у каждого добровольца были взяты клинические анализы крови. Те нескольких минут видео, во время которых молодые люди демонстрировали свои танцевальные движения, специалисты переложили на обезличенную, компьютерную 3D модель разных танцующих людей. Затем видео было продемонстрировано тридцати пяти молодым женщинам по отдельности, и доктор Нив попросил каждого «виртуального героя», исходя из его движений, расположить в той последовательности, в которой они понравились дамам.

По наблюдениям исследователей, наибольшее влияние на участвовавших в опросе женщин, оказали те движения танцоров, которые они производили своим телом, а не руками или головой. Энергичные, уверенные в себе танцоры, сумевшие продемонстрировать чувство ритма и физическую силу, для всех участвовавших в опросе женщин, оказались в наибольшем приоритете. И именно у их живых прототипов оказались самые отличные результаты крови по гемоглобину, гормонам и другим важным показателям.

Доктор Ник Нив уверен, что женщины, выбирая понравившегося танцора, с его движений подсознательно «считывают» физические и сексуальные возможности мужчины, которые необходимы для возникновения зачатия и передачи нужных качеств дальнейшему потомству.