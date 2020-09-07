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Какие женщины раздражают российских мужчин 

Полина Алферова 8 часов назад
Какие женщины раздражают российских мужчин
Фото: Кадр из фильма "О чем еще говорят мужчины"
Не только женщины предъявляют определенные требования к своему избраннику, но и мужчины выдвигают ответные претензии. Какие? «Рамблер» изучил соцсети и нашел ответ.
Итак, какие женщины находятся в стоп-листе, если верить интернету? Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Глупые и неграмотные

Mark: «Речь идет не об объеме научных знаний, а о любознательности. Когда девушка не хочет узнавать что-то новое. Не хочет разобраться, как устроена жизнь».
Руслан: «Мне было сложно встречаться с малограмотной девушкой. Я испытывал физическую боль, когда она писала мне с ошибками».
Tanberg: «Отсутствие мозгов невозможно простить ни одному homo sapiens'у вне зависимости от пола, положения, внешних данных и прочего».
Данила: «Красота — это важно, но это приятный бонус и не более. Хочется иметь рядом человека, с которым ещё и интересно».
Andrey: «Сейчас каждая вторая не отличается умением думать головой».

Неухоженные

Алексей: «Принятие врожденных дефектов — это одно, а лишний вес, небритые подмышки и ноги — это распущенность».
Марк: «Не обладает и не стремится к естественной красоте: хорошей коже, волосам, фигуре, чистоте… Ухаживать за собой необходимо, иначе это говорит о лени».
Игорь: «Всегда приятнее видеть ухоженную девушку.. С такой не стыдно и в ресторан сходить и на официальные мероприятия».

Меланхоличные

Sergei S: «Придумывает себе некую печальную печаль. И печаль эта постоянно ею владеет».
Danil K: «У всех бывают тяжелые времена, сейчас все склонны к депрессии, но если девушка расстроена постоянно — это ненормально».

С вредными привычками

Рустам Ф: «Курящая и попивающая пивко/винишко девушка».
Сергей: «Любительницы частенько и до потери пульса выпить».
Роман: «Все девушки делятся на две части: нормальные и курящие. Кто-то может обидеться, но каждый имеет право на "бзики". У вот меня бзик на курение».
Nik: «Курит приблизительно пачку в день; любимым алкоголем являются пиво или водка».
Стоит отметить, что список неприемлемых вещей для мужчин и женщин не слишком отличается. Разве что мужчины чуть меньше внимания уделяют карьерным амбициям своей избранницы. Однако встречаются и такие мужчины, которым важно материальное положение женщины. И в последние годы их все больше.
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