Качества карьеристок, которые пригодятся всем женщинам

Современные женщины стараются добиться успеха во всех сферах, а не только в карьере и прилагают максимум усилий, чтобы приблизиться к своему идеалу. Однако, чтобы стать по-настоящему успешной, необходимо обладать и другими определенными качествами, присущими, например, тем же самым карьеристкам. Какие критерии помогут вам в ваших стремлениях — в материале Passion.ru.

Трудоголизм без фанатизма

Чтобы достичь поставленной планки, не обязательно взваливать на себя дополнительные обязанности и работать по 24 часа в сутки без выходных. Такое рвение очень скоро даст обратный эффект — вы возненавидите то, чем занимаетесь, а заодно и всех, кто окажется рядом в данный момент. Прибавьте сюда хроническую усталость и прочие проблемы со здоровьем и подумайте, действительно ли вы готовы на такие жертвы и ради чего? Эксперты утверждают, что добиться определенных высот вполне реально, если грамотно распределить цели и задачи, а заодно распланировать свое время таким образом, чтобы успевать не только работать, но и отдыхать.

Не пренебрегайте отдыхом, ведь иначе ваша производительность снизится, и вы не выполните даже половину того, что себе напланировали.

Помните, что трудоголизм без фанатизма намного лучше, чем постоянные переработки и полное выгорание. Карьеристки знаю это и четко придерживаются тайм-менеджмента, основы которого полезно изучить и вам.

Решительность

Помните, что чем больше вы сомневаетесь, тем дальше отодвигаете момент осуществления заветной мечты. Удача улыбается смелым и решительным, поэтому не бойтесь рисковать, но перед этим обязательно изучите вопрос, чтобы не попасть впросак и не наделать еще больше ошибок. Однако если вы уверены в своей правоте, то не тяните время, а действуйте, пока вас не обошел на повороте кто-то другой.

Сдержанность

Помните, что излишняя эмоциональность хороша лишь в мыльных операх, а в жизни лучше проявлять сдержанность и лишний раз подумать, прежде чем что-то сказать или сделать.

Ведь порой поступки, совершенные сгоряча, в итоге оборачиваются против вас же, поэтому постарайтесь включать ум и логику, прежде чем принимать то или иное решение.

Психологи, например, рекомендуют, прежде чем что-либо предпринимать, спросить себя, действительно ли вы осознаете степень ответственности и те последствия, которые могут наступить, а заодно заранее продумать положительный и негативный сценарий, чтобы быть готовой к возможным неожиданностям.

Целеустремленность

Помните, что лишь от вас зависит, насколько быстро вы приблизитесь к цели и измените жизнь к лучшему, поэтому ни в коем случае не опускайте руки и пробуйте снова и снова, если желаемый результат не получился с первого раза. Многие успешные люди признавались, что им требовалось пережить несколько ударов судьбы, прежде чем понять, какие именно действия помогут им продвинуться и достичь определенных высот. Вы также можете проанализировать, что именно вам не хватает для достижения цели и работать в этом направлении.

Активная жизненная позиция

Не ждите у моря погоды или пока кто-нибудь принесет вам желаемое — действуйте сами и берите от жизни все, что вам нужно. Другими словами, если вы привыкли затрачивать минимум сил и не видите смысла выбираться куда-то кроме работы или дома, то не удивляйтесь, что в вашей жизни ничего не меняется и вы просто плывете по течению.

Чтобы добиться большего, нужно попробовать сделать что-то, чего раньше вы никогда не делали и посмотреть на результат.

Если вас все устроило, то можно продолжать совершенствоваться в данном направлении. Если же нет, то вы сможете сделать определенные выводы и чему-то научиться на своих ошибках.

Желание учиться и развиваться

Время не стоит на месте и мир меняется с такой скоростью, что если вы вдруг на какой-то период выпали из каких-то процессов, то обратно просто уже не будет смысла возвращаться — вас обойдут те, кто «в теме» и готов подстраиваться под новые реалии. Карьеристки знают — стоит им только зазеваться, как их тут же заменят более прыткие и активные особы, которых потом сложно будет сместить и вернуть свои позиции. Поэтому они не упускают возможность научиться чему-то новому, повысить свою профессиональную квалификацию или просто отточить мастерство, чтобы оставаться востребованным специалистом и дальше. И если вы понимаете, что для достижения цели вам не хватает каких-то знаний или навыков, то не поленитесь пройти курсы, мастер-классы или изучить соответствующую литературу, чтобы не упускать возможность и не уступать конкурентам.

Педантичность

Постарайтесь не довольствоваться малым и не пускать все на самотек. Фраза «и так сойдет» навсегда должна исчезнуть из вашего лексикона, если вы хотите чего-то добиться в жизни. Чтобы достичь большего, необходимо педантично подходить ко всему и по несколько раз перепроверять за другими, чтобы результат был именно тот, который вы хотели (а не тот, который получился из-за невнимательности или халатности кого бы то ни было). Помните, что чем внимательнее вы будете к мелочам, тем больших ошибок, потерь и разочарований вам удастся избежать.

Пунктуальность

Приучите себя не опаздывать никогда и нигде — не важно, идет ли речь о соблюдении дедлайной, личной встречи или партнерских переговорах. Помните, что все нужно делать вовремя, не подводя себя и других людей.

Ведь если вы однажды оступитесь, то потом вам сложнее будет восстановить репутацию и заручиться поддержкой людей.

Вряд ли кто-то захочет довериться непунктуальному человеку и поставить весь проект под удар. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете успокаивать себя, что вы «всего лишь задержали на пару часов презентацию или на 30 минут опоздали на важную встречу».

Акцент на здоровье

Вопреки расхожему мнению большинства, что сначала — карьера и высокий доход, а затем — время на себя любимую, в жизни все с точностью до наоборот. Ведь если вы будете игнорировать потребности организма и пропускать очевидные симптомы, то потом вы получите больше проблем и потратите больше времени на восстановление. К тому же, если у вас будет отменное здоровье и силы на какие-то великие свершения, то вы гораздо быстрее добьетесь того, о чем всегда мечтали. Поэтому возьмите себе за правило регулярно проходить осмотр и не заниматься самолечением, если вдруг почувствуете себя неважно. Карьеристы не могут себе позволить надолго выпасть из процесса, иначе их очень быстро обойдут конкуренты и они останутся за бортом, потому они лучше выделят себе несколько часов на прохождение диспансеризации, чем упустят момент и, соответственно, выгоду.