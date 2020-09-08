9 признаков, которые отличают глупых людей от умных

Понятия «умный» и «глупый» относительны, но психологи давно вывели несколько невербальных признаков, которые сразу дадут понять, кто перед вами. Прежде всего важна осознанность и поведение, а не способность решать интегралы в любое время.

Люди, которые следят за своими словами и фильтруют поведение, с первых секунд знакомства создают приятное впечатление. Другие факторы его укрепляют и строят образ осмысленного, мудрого человека.

Так где же та грань, которая отделяет умных от глупых?

1. У умного человека всегда есть цель

Любой диалог, при личной встрече или по телефонному звонку, всегда является средством достижения определенной цели. Умные не ведут разговор ради разговора — тогда это просто болтовня. Глупые люди не прочь поболтать просто так — они потакают скуке и лени в свободное время, которое логично было бы потратить на что-то более важное

2. Умные люди не боятся одиночества

Человеку не должно быть скучно наедине с собой, потому что временная изоляция помогает лучше познать себя и является стимулом к серьезным внутренним изменениям и анализу.

Глупые боятся столкнуться с внутренней «пустотой».

Они помешаны на социальных сетях и постоянной информационной подпитке извне. Это логично, но каждому нужно время, чтобы потом прислушаться к себе и провести весь полученный опыт через призму собственного сознания.

3. Умный стремится к балансу

Равновесие должно быть везде — умные это понимают, и проводят грань между чужими рассказами и личным опытом, просчитывают риски, избегают шаблонов и сравнивают внутреннее ощущение с реальными данными. Глупые часто склонны к крайностям, но «черного и белого» не существует, есть что-то между. Между опытом извне (фильмы, книги, рассказы друзей) и собственным опытом.

4. Умные хотят большего

Люди, которые пытаются разобраться в себе, внимательны к мелочам и понимают, что зона комфорта приводит к стагнации, впечатляют окружающих.

Глупые следуют усредненным штампам, которые делают их похожими друг на друга, чего умные люди стараются избежать.

5. Умный общается не только с помощью слов

Умные могут разговаривать с создателями через их творения, например, с писателем — через книги. Они умеют слышать и понимать смыслы, которые другой человек заложил в произведение искусства. Глупые люди не видят в этом необходимости и понимают только один язык — язык слов, игнорируя миллионы других способов коммуникации и духовного восполнения.

6. Умный человек не останавливается на полпути

Умные люди приложат все усилия ради завершения начатого дела, чтобы не загружать себя «мусором» из недоделанного. Глупые часто опускают руки после первой ошибки или критики со стороны. Их заботит мнение окружающих, но не свое собственное.

7. Умный понимает, что за все нужно платить

В современном мире все, что производится человеком ради блага других, это услуга, за которую нужно платить. Умные это понимают и с благодарностью отдают должное людям-создателям.

Они с радостью создают новое сами, чтобы дать миру что-то свое, и тем самым показать искреннюю признательность.

Глупые, в свою очередь, считают, что их должны обслуживать, и жалеют потраченных денег на вещи, которые окружают их в повседневной жизни.

8. Умный относится к информации с осторожностью

Умные понимают — захламлять мозг тоннами ненужной информации, которую человек получает в течении определенного времени, не стоит. Понять нужно не факты, а причинно-следственную связь между ними и их природу. Умному человеку свойственен информационный «детокс», и он не спешит критиковать, прежде чем разберется.

Глупые потребляют информацию не задумываясь и не фильтруя ее.

Они легко оценивают вещи и явления без знания точных обстоятельств, а с помощью критики создают мнимую экспертность, чтобы хоть как-то показать свой авторитет в обществе.

9. Имеет страсть к саморазвитию и росту

Умные понимают, что им всегда есть к чему стремиться. Причем на любом этапе жизни и карьеры. Они и сами понимают, что им надо сделать, чтобы реализовать себя по полной. Им свойственная здоровая самокритика. Глупые люди либо берут за мотивацию мнение окружающих, либо и вовсе склоняются к стагнации.