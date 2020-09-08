4 способа справиться с вербальным абьюзом

Терпеть эмоциональное насилие никому не советуем.

Словесные оскорбления — это способ причинить боль другим, используя слова или молчание как оружие. В отличие от физического насилия, словесные оскорбления не приводят к переломам конечностей, синякам под глазами или другим видимым увечьям. Тем не менее, это откладывает отпечаток на вашем душевном состоянии и часто приводит к страху, отчаянию или депрессии.

Единственный верный способ положить конец словесным оскорблениям — навсегда избавиться от обидчика.

Но для этого необходимо уметь распознать насилие, и даже после того, как вы определили проблему, внешние факторы, такие как финансовые проблемы, маленькие дети или обычное рабочее место, могут затруднить окончательное удаление вас из ситуации. Если по какой-либо причине вы не можете окончательно отстраниться от обидчика, ваш единственный выход — минимизировать пагубные последствия насилия. Вот 4 шага, которые помогут вам оставаться в здравом уме:

Научитесь распознавать насилие

Первый шаг — признать злоупотребление таким, какое оно есть. Словесные оскорбления могут принимать разные формы. К наиболее легко идентифицируемым формам словесного оскорбления относятся матерные слова и вспышки крайнего гнева (например, крик или насмешка). Формы, которые труднее распознать, включают унижение, насмехание, уклонение от вопросов, сарказм, замешательство, неуместное молчание и неуместную критику и нападки.

Что характерно для всех форм словесного оскорбления, так это то, что слова или их отсутствие используются для того, чтобы контролировать другого человека, причиняя ему эмоциональный вред.

Если вы не уверены, стали ли вы жертвой словесного оскорбления, скорее всего, вы все же ей являетесь — интуиция редко врет.

Если слова вашего обидчика (или их отсутствие) постоянно причиняют вам боль, вы почти наверняка находитесь в моральном абьюзе. Если вы постоянно смущаетесь замечаниями партнера, вероятно, вы находитесь в отношениях оскорбительного характера.

Ответить решительно

После того, как вы узнали о насилии, следующим шагом будет попытка изменить ситуацию, уведомив вашего обидчика о том, что он оскорбляет вас словесно. Поведение таких людей в редких случаях может быть основано на крайнем невежестве, и простой разговор поможет положить конец оскорблениям. Но в большинстве случаев этот простой подход не работает. Подобный шаблон обычно нельзя сломать, просто поговорив о проблеме. Если вы стали объектом словесных оскорблений, не увлекайтесь содержанием сказанного.

Даже не слушайте и определенно не пытайтесь объяснять своему обидчику, почему он не должен делать то, что делает, или почему он ошибается. Если есть одна вещь, в которой вы можете быть уверены, так это то, что вы не можете убедить словесного обидчика.

Вместо того, чтобы пытаться использовать логику против него, твердым голосом скажите ему, чтобы он прекратил свои поступки.

Слова «прекрати!» должно быть достаточно. Альтернативный вариант — назвать злоупотребление без упоминания содержания. Если обидчик называет вас обидными кличками, например, вы можете ответить: «Прекратите использовать негативные ярлыки для определения меня» или просто: «Прекратите обзывать меня!» Если ничего из этого не сработает, не задерживайтесь и покиньте помещение, изолировав себя от этого человека.

Проводите время вдали от своего обидчика

Если вы не в состоянии сиюминутно навсегда расстаться с обидчиком, найдите способы справиться, пока не сможете это сделать. Работайте над тем, чтобы стать независимым от вашего обидчика, и продолжайте энергично реагировать на каждый случай насилия.

Чтобы защитить свое эмоциональное и физическое здоровье, проводите время вдали от обидчика как можно дольше.

Возьмите собаку на длительную прогулку, отведите детей в парк, попросите друга встретиться с вами в кафе, навестить семью или выполнить какие-нибудь поручения. Или займитесь некоторыми из тех проектов, которые вам нужно выполнить.

Не храните злоупотребления в секрете

Поскольку словесные оскорбления не оставляют легко узнаваемых физических следов, другим может быть трудно понять, что они имеют место в ваших отношениях. Словесные оскорбители часто совершают оскорбления за закрытыми дверями.

Кроме того, они, как правило, обаятельны и часто являются очень уважаемыми людьми, от которых другие никогда не ожидают такого поведения. Поскольку у вас нет видимых доказательств насилия, вы можете опасаться доверять другим. Вы можете сомневаться, что другие поверят вам.

Вы можете даже не знать, действительно ли происходящее является насилием. Возможно, вы думаете, что что-то не так с вами, а не с вашим обидчиком. Не позволяйте ни одной из этих причин мешать вам сообщать другим людям, что происходит. Люди, которым вы доверяете, будут на вашей стороне. Они не будут сомневаться в вас или думать, что вы являетесь источником проблемы.