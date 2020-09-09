Как страдают женщины от самонасилия едой 

От проблем с пищевыми привычками страдают тысячи женщин по всему миру. Неудивительно, что многие из них подвержены самонасилию едой — состоянию, при котором режим питания продиктован не истинными желаниями тела, а навязанными мыслями, привычками и убеждениями.

Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Самонасилие едой выражается по-разному. Вот пять самых распространенных ловушек, в которые попадают женщины.

Еда как доказательство

Вы уплетаете сельдерей и обезжиренный творог в попытке доказать всем вокруг, что способны питаться "правильно". Или обратная ситуация: вы ежедневно обедаете гамбургером и колой, ведь вас якобы не волнует мнение окружающих по поводу вашего веса и внешнего вида.

Еда как апатия

В борьбе со скукой и безразличием к жизни люди обращаются к еде лишь ради того, чтобы чем-то себя занять.

Еда как подражание

У вас есть кумир или человек из ближайшего окружения, на которого вы хотите равняться. Узнав о диете, которой он следует, вы немедленно начинаете придерживаться такого же рациона. А если этот человек вдруг стал вегетарианцем, вы и сами отказываетесь от мяса. Проблема здесь заключается в том, что рацион, который подходит одному человеку, совсем необязательно подойдет вам.

Еда как радость

Съесть кусочек торта — самый простой способ получить мгновенное удовольствие. Однако если человек не знает, как порадовать себя иначе, он попадает в порочный круг. Чрезмерное употребление сахара приводит к лишним килограммам и проблемам с кожей, — это, в свою очередь, провоцирует стресс, который человек вновь начинает заедать сладостями.

Еда как наказание

Долгое время придерживаясь определенной диеты, в какой-то момент человек начинает наказывать себя жирной и вредной пищей. Он знает наперед, что она не принесет ему удовольствия, но именно таким образом он намеренно причиняет себе и своему организму вред.