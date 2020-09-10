Казалось бы, вроде все неплохо, однако вас словно магнитом притягивает к одним и тем же людям или событиям. Вы ловите себя на мысли, что вроде бы уже проходили этот сценарий, однако все повторяется снова и снова, словно заставляя вас усвоить какой-то урок. Одна из причин подобных ситуаций — незакрытые гештальты, которые могут существенно осложнить вам жизнь, если их игнорировать. Подробности — на сайте Passion.ru.

Что такое незакрытый гештальт?

«Гештальт» в переводе с немецкого означает «целостная форма, структура, образ», поэтому словосочетание «незакрытый гештальт» значит, что вы в очередной раз не проработали какую-то ситуацию, эта история не может быть завершена, и соответственно, ваше подсознание возвращает вам в той или иной форме определенные варианты, повторяющие тот самый незавершенный момент в прошлом.

Другими словами, люди приходят в этот мир для того, чтобы делать его лучше, совершенствоваться самим, проживать гармоничную жизнь, полную любви, налаживать отношения с другими такими же уникальными личностями и добиваться поставленных целей. Если вы все делаете правильно и движетесь в нужном направлении, то у вас в жизни все стабильно, без неурядиц и возвращения к истокам. Но стоит лишь вам в определенный момент сделать что-то не так (или вообще ничего не делать), как ваше будущее изменится кардинальным образом и вовсе не в лучшую сторону.

Это может повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь, в том числе и на ваше психоэмоциональное состояние. Внутри вас нарастает напряжение, вы начинаете испытывать, казалось бы, беспричинное беспокойство и совершаете еще больше промахов, которые усугубляют и без того непростую ситуацию.

В чем это проявляется?

Вы пытаетесь воссоздать те же условия, чтобы все-таки завершить процесс и поставить точку в истории (хотя, возможно, вы сами и не помните данную ситуацию, но ваше подсознание попробует сделать все максимально приближено к тому варианту).

Вы пытаетесь найти людей, которые смогут стать для вас такими же значимыми, как те из вашего прошлого, с которыми вы не были до конца откровенны и не смогли озвучить им самое важное (а должны были).

Например, в детстве мы понимаем, что нам необходима поддержка родителей и стараемся слушаться их во всем из чувства элементарной безопасности (а что будет, если они изменят свое отношение и тактику поведения, а как вам себя вести, если вдруг в один прекрасный момент вы все же останетесь в одиночестве и так далее). Но это не значит, что все те невысказанные обиды и тревоги рассасываются сами собой — чем старше вы становитесь, тем больше у вас накапливается претензий к родственникам. И это отравляет вам жизнь, и мешает добиваться определенных целей.

И, что же? Теперь набраться смелости и высказать им в лицо все, что вы о них думаете?

Психологи рекомендуют умерить свой пыл и понять, что работа по закрытию гештальта — это, прежде всего, работа с самим собой.

Вы внутренне должны быть готовы проанализировать ситуацию, сделать определенный вывод и отпустить ее. И лишь таким образом проработав основные моменты вы можете достичь еще больших высот и изменить жизнь к лучшему. То же самое касается ваших прошлых отношений. Пока вы не разберете ситуацию и не проработаете ее, вы не сможете построить гармоничный счастливый союз.

Чем может быть опасно подобное явление?

Пожалуй, самая основная опасность незакрытого гештальта — эмоциональная вовлеченность, потеря энергии, угасание жизненных сил, появление тревожности, апатии и выгорания. Возможно, вы даже не осознаете, в чем причина вашего удручающего состояния, но такой «привет из прошлого» действительно может подкосить ваше здоровье и застопорить ваше развитие в том или ином направлении.

Пока вы носите все это «добро» с собой, вы тратите массу сил и энергии, которые могли бы направить на улучшение качества жизни.

Но прежде, чем закрывать эти самые гештальты, необходимо понять ваши бессознательные потребности и страхи, а заодно выяснить, правильно ли вы строите свою жизнь или в какой-то момент свернули не туда и тем самым упустили важные моменты, которые были вам предначертаны.

Каким образом можно исправить ситуацию?

«И что теперь нужно вспомнить все-все обиды?», — спросят большинство из вас. Психологи отвечают, что «все-все» вспоминать как раз не нужно, достаточно распределить ситуации по группам и проработать каждую из них (например, отношения с родителями, личная жизнь, карьера и так далее).

Скажем, вы не слишком удачно закончили отношения и мысленно регулярно возвращаетесь в тот день, как бы пытаясь сказать или сделать что-то иначе, что, возможно, привело бы к другому результату и помогло вам получить желаемое.

«Почему я сделала именно так?», «Зачем я вообще ему это сказала?», «Если бы я тот момент поступила бы иначе, то, возможно, мы могли бы до сих пор быть вместе?», — наверняка вы тоже задаете себе подобные вопросы, пытаясь понять, каким образом могли бы «переиграть» тот день и изменить свое решение. Увы, вернуться в прошлое невозможно, однако поработать с собой (своим подсознанием) вполне реально, чтобы избежать подобных сценариев в дальнейшем и изменить свою жизнь.

Основные моменты для закрытия гештальта:

Не бросайтесь исправлять сразу все. Возьмите одну из ситуаций, лежащую на поверхности, и начните прорабатывать ее. Для начала распишите на листке, какие именно моменты вас беспокоя больше всего, вызывают раздражение или даже неприязнь.

Опишите, какие именно ключевые моменты доставляют вам больше всего дискомфорта в той или иной ситуации. Почему вы считаете, что все должно было быть по-другому? Чему вас могла бы научить эта ситуация и какие выводы для себя вы сделали (если, конечно, сделали).

Попробуйте максимально погрузиться в эту самую ситуацию и выплесните все те эмоции, которые должны были выплеснуть в тот момент, но по каким-то причинам не смогли это сделать (или выскажите все, что должны были сказать, но промолчали).

Вся работа должна быть на уровне чувств и эмоций, поэтому отключите разум и доверьтесь своим ощущениям.

Не переживайте, если у вас что-то не получится сделать с первого же раза. Психологи утверждают, что для проработки особо тяжелых моментов требуется несколько «подходов», в каждый из которых удается избавиться от тех или иных ощущений.

Не обманывайте себя. Помните, что это все вы делаете для себя, а не для окружающих. Поэтому будьте максимально честны с собой, не оставляйте недосказанность или какие-то страхи и обиды.

Пересмотрите свою жизнь с точки зрения полученного опыта. Вы должны перестать ощущать свою беспомощность, перестать себя жалеть и начать чувствовать свою силу, уверенность и желание идти вперед с гордо поднятой головой.

Какие еще действия могут помочь изменить ситуацию?

Как бы банально это не звучало, однако «выплескивание» своих эмоций на бумагу поможет вам пережить ситуацию и быстрее прийти в чувства. Можете воспользоваться записной книжкой в вашем смартфоне и выразить все, что у вас накопилось, что именно вас тревожит. Вот увидите, как только вы поставите последнюю точку и мысленно еще раз проживете эту ситуацию, вынеся из нее определенный урок, то вам сразу же станет легче.

Спроецируйте свои страхи на какой-то предмет. Например, выделите какой-то конкретный стул, который попадет в поле зрения и придумайте ему историю, описав, доволен ли он своей жизнью или его будни настолько скучны и серы, что он давно уже не ждет от жизни ничего хорошего, какие у него основные страхи, что бы он хотел изменить, если бы ему дали такую возможность.

Есть вероятность, что в процессе выполнения данного задания вы обнаружите, что «наделили» предмет своими собственными страхами и переживаниями.

Так вам будет легче понять, что именно беспокоит вас самих и каким образом избавиться от этих переживаний.

Возьмите какую-то игрушку (или просто мысленно представьте перед собой собеседника, который вам доставил немало хлопот) и расскажите ей о своих чувствах, претензиях и обидах. Обозначьте, почему так произошло и к чему это привело. В ходе подобного диалога вы сможете выяснить ключевые моменты, убрать недосказанность и отпустить обиды, которые отравляли вам жизнь.