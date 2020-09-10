«Предотвратить суицид»

Кризисное консультирование, куда относится помощь по профилактике суицидов, — одно из основных направлений в работе телефона 051. Психологи в круглосуточном режиме помогают москвичам, находящимся в кризисном состоянии. Во Всемирный день предотвращения самоубийств руководитель филиала Московской службы психологической помощи населению «Телефон неотложной психологической помощи населению» Любовь Терневская рассказала «Ленте.ру», о том, как думает и ведет себя человек, решившийся на самоубийство, что могут предпринять его близкие и почему важно прислушиваться к тому, что говорят бабушки и дедушки.

Зачастую самоубийство представляется единственным выходом из невыносимого положения, способом разрешения жизненной проблемы, дилеммы, обязательства или безвыходной ситуации. Кризисные обращения связаны с интенсивным и длительным стрессом. Чаще всего они содержат какую-либо потерю, могут угрожать серьезным ущербом или физическим уничтожением. При сильном стрессе человек чувствует собственную беспомощность: у него нарушается привычное представление о себе, он не видит своего дальнейшего будущего. В какой-то момент он может не контролировать себя.

Человек выговаривает свою боль

«Лента.ру»: Как проходит кризисное консультирование по телефону, когда нет визуального контакта?

Любовь Терневская: С одной стороны, телефон позволяет общаться людям, находящимся на большом расстоянии друг от друга. Это большой плюс, потому что человек может быстро связаться с психологом. С другой стороны, по телефону отсутствует визуальный контакт, однако благодаря этому человек усиливает вербализацию переживаемой ситуации. По сути, человек выговаривает свою боль, и ему становится легче. Он описывает свое состояние, намерение, и постепенно у него снижается чувство тревоги. Он начинает овладевать своей ситуацией, начинает как бы со стороны слышать и видеть уже конструктивные и безопасные варианты решения своей проблемы.

Эффект «ограниченной коммуникации» повышает последовательность, внутреннюю организованность и систематичность психотерапевтической беседы, делает ее более структурированной и логичной. Хотя телефон и позволяет общаться на значительном расстоянии, человек и терапевт в определенном смысле находятся рядом друг с другом, их голоса звучат в непосредственной близости друг от друга. Это свойство телефонной связи способствует быстрому формированию доверительности в беседе, облегчает включение в терапевтическое обсуждение глубоко личных проблем.

Как психолог понимает, что человек хочет покончить с собой? Есть какие-то первые признаки по разговору?

Суицидальные звонки — это обращения, связанные с переживанием кризиса, душевного страдания, выход из которых видится в смерти как в избавлении. Суицидальность выражается мыслью: «Я могу прекратить эту боль, я могу покончить с собой». Сознание принимает суицид как единственный возможный вариант решения проблемы или ситуации. Существует «шкала оценки угрозы суицида», которая используется в телефонном консультировании. Есть факторы, повышающие степень суицидального риска: это юный или пожилой возраст, мужской пол, изолированность, хроническая болезнь, галлюцинаторная депрессия или интоксикация. Во время разговора психолог выясняет это.

Кроме того, повышенный суицидальный риск можно увидеть по некоторым заявлениям человека на другом конце: например, «Я подумываю о самоубийстве», «Было бы лучше умереть», «Я не хочу больше жить». Плюс косвенные высказывания, например: «Вам не придется больше обо мне беспокоиться», «Мне все надоело» или «Они пожалеют, когда я уйду».

Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы

Установить доверительный контакт

Может ли человек оставаться анонимным, если говорит о суициде?

Анонимность — это первая и наиболее очевидная особенность работы в телефонном психологическом консультировании. Соблюдение анонимности укрепляет в человеке чувство безопасности, уменьшает переживания уязвимости и беспокойства, а также повышает доверительность при обсуждении личных и интимных проблем.

Анонимность контакта может спровоцировать большую откровенность и доверие со стороны человека. Телефонные консультанты-психологи, как правило, работают в реальности, нарисованной позвонившим. При этом все же происходит проверка некоторых гипотез, иногда прямыми вопросами, иногда косвенными. Оценивается риск суицидальности, и если он признается высоким, человека просят сообщить свое местонахождение.

Из-за чего люди чаще всего задумываются о суициде?

Люди задумываются о суициде по самым разным причинам. Так, острые реакции возникают при межличностных конфликтах, как правило, внезапных, неожиданных для человека. Например, распад семьи, супружеская измена, несправедливое, оскорбительное отношение одного из супругов или любовного партнера. Такой причиной может быть необратимая, внезапная утрата значимого человека: смерть ребенка, супруга, родителей. К мыслям о суициде часто приводят сильные и продолжительные отрицательные эмоции: тревога, беспокойство, тоска, обида, чувство собственной несостоятельности, беспомощности, одиночества.

В связке со службами спасения

С какими городскими службами взаимодействуете, если есть реальная угроза суицида?

Работа психолога-консультанта заключается в том, чтобы «услышать» человека, поддержать его и помочь разобраться в ситуации. Если необходимо — пригласить его на очную консультацию в одно из структурных подразделений «Московской службы психологической помощи населению». С 2018 года мы сотрудничаем с экстренными оперативными службами по единому номеру «112». Если психолог-оператор понимает, что на другом конце провода человеку требуется незамедлительная помощь, на место выезжает бригада спасателей, скорая помощь, полиция или пожарные. В свою очередь специалисты «Системы-112» оповещают психологов о каждой попытке суицида и звонят на «051» в случаях, когда человек просит о психологической помощи.

Сколько человек за этот год обратилось за помощью, связанной с суицидальными намерениями? Самоизоляция повышает риск суицидальных мыслей?

За этот год к нам обратились 557 человек с суицидальными мыслями или переживаниями. Это составляет 2,1 процента от общего числа консультаций. По половому признаку — это 190 мужчин и 367 женщин. Но женщины вообще чаще обращаются за психологической помощью. У мужчин психологическая поддержка, к сожалению, ассоциируется со слабостью.

Очень много звонков поступает во время затяжных праздников или когда в СМИ освещаются резонансные события. Период повышенного риска — выходные дни: многие люди в будни работают, посещают школу, дневные психиатрические лечебницы или участвуют в терапевтических программах. Также понедельник может оказаться днем повышенного риска для людей неработающих, чья семья или друзья уходят на работу, оставляя их в одиночестве на предстоящую неделю. Самоизоляция — тоже тяжелое испытание для людей, особенно одиноких, контакты которых и так слишком малы: поход в поликлинику, магазин, выгул собаки и так далее. Ощущение замкнутости, оставленности, запертости, брошенности может спровоцировать чувства безвыходности и безнадежности.

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С подростком нужно держать ухо востро

Начался учебный год, многие дети испытывают стресс. Как родителю понять, что подросток задумал что-то неладное?

Если ребенок испытывает сильный стресс, у него изменится поведение. У него возникает замкнутость, апатия, нежелание заниматься тем, что раньше приносило ему удовольствие. Может проявляться раздражительность, плаксивость, агрессия, возникают или обостряются психосоматические проявления. Так или иначе, внимательного родителя должны насторожить подобные «звоночки». В разговоре могут звучать фразы о нежелании что-либо делать, о сильной усталости, о бессмысленности существования, о нежелании жить.

?? Если родитель замечает эти изменения, что ему делать?

Родителю обязательно нужно внимательно отнестись к состоянию подростка. Очень сложно, но так важно сохранить максимально спокойное отношение к происходящему. Найдите возможность поговорить, выслушать, привести примеры собственного преодоления сложностей. В такой ситуации необходима помощь психолога, который поможет подростку справиться с тяжелой ситуацией. Для этого в Москве работают линии телефонов доверия. Ребенок, подросток и родитель всегда могут позвонить по номеру 8 (800) 200-01-22 и получить квалифицированную помощь специалиста. Либо к нам — по номеру 051.

Читаем между строк

Повторяющиеся фразы: «Я боюсь смерти» или, наоборот, «Мне не страшно умереть» могут быть признаками того, что с человеком что-то не так?

Страх смерти может иметь отношение к различным ситуациям, в том числе касающимся страшного диагноза или к нынешней ситуации пандемии. Бояться смерти нормально. А вот повторяющаяся фраза «Мне не страшно умереть» должна, безусловно, настораживать, если только в ней не кроется защитная парадоксальная реакция на угрозу смерти.

Вырванные слова из контекста не являются прямыми указаниями на опасное решение. Конечно, многие люди, которые думают о самоубийстве, часто сознательно или безотчетно подают сигналы бедствия, как бы давая окружающим ключи к своему намерению. Некоторые стенают о своей беспомощности, взывают о вмешательстве или ищут возможности спасения. Поведение людей при суицидальных намерениях – это не проявление вражды, ярости или разрушения, и даже не замкнутость или депрессия, а именно сообщение о своем суицидальном намерении. Естественно, эти словесные сообщения и поведенческие проявления часто бывают косвенными, но человек внимательный в состоянии заметить их.

Как можно предотвратить суицидальные намерения у взрослого члена семьи — мужа или жены, бабушки или дедушки?

Самоубийство не является случайным действием, оно никогда не совершается бесцельно. Цель каждого самоубийства состоит в разрешении проблемы, причиняющей человеку сильные страдания. Чтобы понять причину суицида, прежде всего следует знать, какую именно психологическую проблему пытается разрешить самоубийца.

Поведение жены или мужа может являться одним из важнейших аргументов в принципиальном решении вопроса о жизни и смерти. Враждебно настроенная, не оказывающая поддержки и активно конкурирующая жена может косвенным образом сыграть провоцирующую роль в суицидальном поведении супруга. Что касается бабушки или дедушки, то важным фактором здесь будет их физическое или эмоциональное одиночество.