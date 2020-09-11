Жуткие сны, предвещающие неприятности 

Страшный сон — не самое плохое, что может приключиться ночью. Хуже, когда этот сон оказывается вещим.

При этом жуткие сновидения подчас не стоит толковать буквально. Порой они — всего лишь предупреждения, помогающие избежать неприятностей в жизни. "Рамблер" выбрал несколько распространенных негативных сновидений, которые подскажут, как вам следует поступить после пробуждения.

Удар ножом или выстрел в спину

Этот сон в большинстве случаев говорит о том, что в вашем близком окружении находится человек, готовый подставить в любую минуту. Не исключено, что он замышляет что-то против вас или является главным источником ваших проблем.

Скорпионы и змеи

Если во сне вы встретили представителей животного мира, которых зачастую все боятся, — это говорит о том, что вы страдаете от множества страхов. Чтобы в жизни все сложилось удачно, вам необходимо побороть их, чего бы это ни стоило.

Сон, в котором вас хотят убить

Если во сне вас кто-то преследует или хочет убить, это явный сигнал — присмотритесь к своему окружению. Вас могут подставить люди, от которых вы совершенно не ожидаете предательства. Кроме того, старайтесь в ближайшее время не инвестировать деньги и не давать никому взаймы.