Фразы, которые отпугивают деньги 

Говорят, мы сами программируем себя на те или иные события в жизни. Негативные мысли притягивают в нашу судьбу всевозможные беды и несчастья, если же «настроить» свой мозг на хорошее, то и жизнь заиграет новыми красками. От того, что мы говорим и что делаем, зависит, по сути, наша судьба. И, наверно, каждый хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону. Например, перестать программировать себя на бедность. Начать можно с того, чтобы перестать повторять некоторые фразы. «Рамблер» советует, от каких слов и мыслей стоит отказаться.

“100 рублей не деньги!”

Конечно, в современных реалиях эта сумма кажется весьма незначительной. Но если вы повторяете эту фразу ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю, а сотенные купюры утекают из ваших рук буквально сквозь пальцы, стоит задуматься о своем отношении к тратам и подходе к финансам в принципе. Слышали фразу: «Копейка рубль бережет»?

“Живем один раз!”

Конечно, жить нужно здесь и сейчас, но, как показывает практика и последние события в мире, иметь финансовую подушку безопасности крайне необходимо. В следующий раз, когда соберетесь потратить отложенные, скажем, на машину или взнос за ипотеку деньги на новую модель сотового телефона или нереально красивое платье и произнести эту коронную фразу, подумайте, стоит ли оно того.

“Всех денег не заработаешь”

Любой специалист, услышав эту фразу, сразу отметит, что у вас психология бедняка. Особенно, если вам предлагают повышение, а вы отказываетесь, опасаясь ответственности и большей нагрузки. Конечно, все деньги мира вряд ли стекутся именно в ваши карманы, но стремиться к лучшей жизни, определенно, стоит. К сожалению, лежа на диване, финансового благополучия крайне сложно достичь.