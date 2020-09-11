Как знаки зодиака проведут старость 

Утром встаешь, кофе наливаешь, сериал включаешь, с друзьями по телефону болтаешь, и тут — бац — тебе уже 60 лет, и на карточку капает пенсия. А как именно мы эту пенсию будет проматывать и каким образом развлекаться на старости лет — подскажет наш правдивый гороскоп.

Овен

В старости Овен страшнее самого черта! Она не только будет говорить в глаза не испорченным жизнью ангелкам-внукам правду-матку, но и станет строить им козни, чтобы они быстрее уяснили печальную истину: жизнь — это боль. А посему малыши круглогодично полют грядки, моют полы и гуляют с пятью милыми бульдогами бабки-Овна. Зато она им квартиру подарит на 18-летие — по крайней мере, они так думают.

Телец

Телец уже давно дала прозвища всем своим молодым соседям: кто-то — местный дурачок, кто-то — наркоман, Любка из третьего подъезда — точно куртизанка, а Валера из пятого — просто алконавт. Как другие бабуси, в лицо соседям она кидает не улыбку, а мораль и проклятия. Но внучат она будет любить, даже если они не примерные дети, а маленькие отродья Сатаны.

Близнецы

Видели тех бабушек, которые зажигают покруче молодежи? Тогда смотрите и восхищайтесь! Она не только умеет крутить папиросы и варить самогон, но еще и знает, как подготовиться к экзамену за пару часов и снять похмелье за несколько минут. Все эти важные уроки жизни вы сможете услышать от нее, только если застанете ее дома. Спойлер: не застанете — она опять на музыкальном фестивале или кинки-вечеринке.

Рак

После 55-ти Рак вдруг понимает, что прикидывалась благочестивой дамой и растила, кормила и лелеяла два маленьких и один большой и бородатый рот зря (никто не оценил), и с нее, в общем-то, хватит. Именно в это время красотка решает покорить мир своими талантами. И только она ступит на путь славы, как около нее вновь завьются молодые рябчики, которым нужна забота, любовь и борщ — как вы понимаете, по граблям ходить Рак умеет и любит.

Лев

Удивительно, но годы на Львицу влияют очень положительно — она вдруг начинает думать о других, глупо шутить, печь блины и заводит табун кошек. С радостью берет на попечение маленьких спиногрызов и дополнительные грядки. Притом и дети, и помидорки у нее растут здоровыми и красивыми.

Дева

Хуже молодой Девы, которой ничего не нравится, может быть только престарелая Дева, которая все ненавидит. Она уже в зрелости поняла, что на пенсии будет еще хуже, чем на работе. Поэтому к старости она готовится основательно: выбирает нескольких жертв из близкого окружения, которых можно будет критиковать день за днем, учится готовить и мастерить дверные замки, чтобы эти несчастные не смогли сделать ноги, и пьет витамины — жить и мучить окружающих она собирается лет до 150-ти.

Весы

Вместе с сединой в жизнь Весов врывается и шизофрения. То бабуся хочет вставить импланты и грудь, то прорыть ртом подземный тоннель, то укатить в закат с усатым престарелым мачо, то улететь на свою родную планету в огромной кастрюле. Хоть для взрослых выглядит это страшненько, внуки с бабулей отрываются — настраивают канал с внеземной расой, гоняются за невидимыми единорогами и слушают шум моря в лесу.

Скорпион

Как только Скорпиону стукнет 60-т, она превратится в бабушку-ангелочка, которая и сказку прочтет, и порожков напечет, и позволит всю банку варенья высосать, даже если тебе глубоко за 30-ть. Где она свои жало с клешнями сбросила — загадка, но мы бы советовали не расслабляться — мало ли что.

Стрелец

Стрелец — та бабуся, которая льет свои бесконечные истории вам в уши. Путешествие на край земли, собственная джаз-банда, прыжок с тарзанки, поиски сестры-близнеца, борьба с зомби, роман с Ди Каприо — не факт, что все эти истории будут реальны и правдивы. Зато она забыла, как телефоном и компьютером пользоваться — если сбежать из ее гостей, то можно будет не слышать «безумно интересные байки» до следующего Нового года.

Козерог

А вот Козерожка детей и внуков к себе в квартиру просто так не пустит — ей и одной на пенсии прекрасно живется, красное винишко пьется, сериалы смотрится и сладко спится. Дверь откроет, только если ей принесут шоколадный торт, бутылку рома или денег.

Водолей

В старости Водолей пытается наверстать то, что в молодости было упущено. Тантрический секс, пилотирование самолета, вегетарианство, игра на баяне и кожаные штаны — в общем, на пенсии она и выглядят, и чувствует себе круче, чем 20-летние. Всем бы там веселиться после 60-ти.

Рыбы

Если Рыбки за бурную молодость успевают нарожать себе маленьких упырей, то в старости им приходится чаще выползать из своей Единорогии, чтобы поменять памперсы внукам, приготовить ужин детям и проверить не откинул ли копытца раньше времени их любимый дедок. Как вы понимаете, жизнь Рыбок на пенсии становится куда насыщенней, нежели до нее.