7 фраз, которые нельзя говорить мужчинам

Не так давно мы писали о том, какие фразы нельзя говорить женщинам, дабы избежать скандала. В тот же день нас попросили написать о том, какие фразы лучше всего не говорить мужчинам. Поэтому эта статья написана по просьбе подписчиков.

1. Я же тебе говорила!

Нужно признаться, что эта фраза одна из самых любимых у женщин. А вот для мужчин это самая неприятная фраза, которая бьет по самому главному — по мужскому самолюбию.

Даже если вы заранее знали о том, что мужчина не прав, все равно ни в коем случае не говорите эту фразу. Чтобы быть хорошей женой и спутницей жизни для мужчины, сделайте вид что все нормально и ОБЯЗАТЕЛЬНО поддержите его.

2. Настоящий мужчина должен

Не стоит указывать мужчине, что он должен. Лучше всего запомните, что в этом мире почти всегда «никто никому ничего не должен». Мужчина никогда не будет прислушиваться к мнению женщины в плане того, как должен выглядеть мужчина или что он должен делать.

В этом плане мы, женщины, не авторитет для них. Также, как и если бы мужчины начали рассказывать нам о том, что должна уметь женщина и как выглядеть. Почаще старайтесь вставать на его место и думать, не ранит ли его та или иная фраза.

3. Ты мой зайчик/рыбка/солнышко и т.д.

Если женщинам может нравиться, когда мужчины их называют ласковыми именами, то самим же мужчинам это не нравится. Они считают это детским поведением и ставит под сомнение их мужественность. Особенно, если вы называете его зайчиком/рыбкой/солнышком перед друзьями, то это может вызвать гнев или ярость.

Поэтому, если вы хотите как-то нежно назвать мужчину, то лучше всего назвать его просто «Любимый».

4. А ты меня любишь? Я не толстая?

Такие вопросы можно задать раз или два. Но, если они задаются каждый день по нескольку раз, то это начнет выводить себя не только любимого человека. Второй причиной, почему мужчины не любят такие вопросы, они просто не могут сказать вам правду или не знают, какой ответ вас устроит. Ведь если сказать правду, она может не понравиться женщине и тогда скандала не избежать.

5. Все нормально. Я не обижаюсь.

Стоит запомнить, что легче всего сказать напрямую, что вы обиделись, чем играть с мужчиной в недосказанность. Потому что если вы не выскажитесь, то мужчина не сможет точно понять, на что вы обиделись и почему.

Мужчины чувствуют, что вы обиделись, но не могут понять почему. Это их раздражает и выводит из себя.

6. Ты меня не понимаешь!

И действительно, он вас не понимает. Но обижаться на это не стоит. Все-таки у мужчины и женщины совершенно по-разному формируется мировоззрение и интересы.

Бывают такие случаи, когда и вы мужчину не понимаете, но он же не закатывает из-за этого истерики. Если он не понимает вас, то лучше всего просто поговорить по душам и спокойно объяснить, что не так.

7. Любые фразы-сравнения