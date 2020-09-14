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Назван простой способ справиться с осенней хандрой 

Мир24 и ещё 5 1 час назад
Назван простой способ справиться с осенней хандрой
Фото: Мир24
Справиться с осенней хандрой можно с помощью правильного освещения и праздничных гирлянд, рассказал врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков, передает радио «Спутник».
Как известно, осенью у многих людей снижается настроение. По данным ученых, это происходит из-за уменьшения количества солнечного света. Пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводят к тому, что у человека снижается выработка гормонов счастья.

«Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день. Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная», — отметил специалист.

По словам Ханыкова, улучшить настроение в таких условиях можно, однако для этого придется потратиться на электроэнергию.

«Если падает световой день, то надо не бояться большой платы за электричество и создавать больше света. Бывают такие специальные лампы, которые с четырех часов утра постепенно увеличивают яркость. К тому моменту, когда человеку надо вставать на работу, у него в комнате уже почти солнечное освещение есть», — посоветовал врач.

Кроме того, по его словам, можно также создать праздничное настроение, если повесить гирлянды и включить праздничные огоньки.
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