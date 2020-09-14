Несмотря на торжество научного мировоззрения, люди склонны к суевериям. Чёрные кошки, пустые вёдра, стук по дереву и сплёвывание через левое плечо сопровождают каждого из нас независимо от взглядов и убеждений. Например, почему нельзя обмывать человека, когда моешь пол. Сходным является процесс обметания веником. При попытках объяснить, каковы предпосылки таких утверждений, можно зайти в тупик.

Почему при мытье полов нельзя обмывать человека

В интернете есть множество статей на данную тему, однако все они дублируют друг друга и просто отсылают интересующегося к важности традиций в прошлом. Но прямого ответа на вопрос, почему нельзя обметать или обмывать оставшегося в комнате, не даётся.

Пытаясь апеллировать к логическому мышлению, авторы подобных текстов совершают большую ошибку. Представления наших предков не были рациональны по своей сути, их поведение не носило характер шаблона «причина-следствие». Поскольку в природе и окружающем мире было множество необъяснимого и загадочного, существовал обширный комплекс представлений о сверхъестественных явлениях, о невидимом мире, который напрямую влияет на действительность. Приметы и суеверия

Для того чтобы понять причину негативных последствий «обмывания» и «обметания», нужно обратиться к нематериальному смыслу любой уборки. Мытьё пола и подметание у древних славян служили не только наведению фактической чистоты в помещении. Они были символом очищения от злых духов, несчастья, враждебных человеку сил.

Уборку проводили тогда, когда никого не было дома. Можно усмотреть прямую связь с другим обычаем — мытьё полов в доме после того, как из него уносили покойника. Жильё должно было быть очищено от следов его присутствия. Учитывая устойчивый символизм акта наведения чистоты, можно предположить, человек, которого обмыли или обмели, оставался наедине с отрицательным духовным полем. Граница вымытого пола становилась в представлении древних непреодолимым рубежом для светлых сил, удачи, добрых духов. «Обмыванием» можно было накликать на человека болезнь, прекратить его везение. особенно чутко переживали данную неурядицу девушки: согласно поверьям, у них таким образом «отбивали» завидных женихов.

Логическое объяснение запрета

Действие, продиктованное фактическими, несомненными причинами — признак рационального поведения. Люди, мыслящие прагматично, иногда толкуют народные приметы и поверья с использованием логического подтекста. И он часто находится. Например, беду от рассыпанной соли объясняют её дороговизной. Однако ошибочно думать, что наши предки пользовались логикой. Для них предписания были незыблемы, как теорема Пифагора. Можно найти свой здравый смысл и в запрете обмывать человека во время уборки. Ведь тот, кто останется на грязном островке посреди или в углу вычищенного помещения, неизбежно оставит следы на свежевымытом полу. Следовательно, уборщице добавится работы, и она будет очень недовольна.

То, что сегодня считается суевериями сегодня, когда-то составляло основу повседневного поведения человека. Времена меняются, и анализировать приметы и поверья можно долго, но безрезультатно. Остаётся одно: верить ли в них самому или отрицать.