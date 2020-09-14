Что ни в коем случае нельзя делать женщине после 40

Женщины – больше всего подвержены стереотипам насчет возраста, поэтому после отметки в 40 лет, они начинают задумываться о неожиданных вещах. Нужно ли срочно изменить стиль, стать сдержаннее и поменять интересы? Все эти вопросы они задают психологам, а те дают очень неожиданные ответы. "Рамблер" собрал самые важные из них. Итак, что же нельзя делать после 40.

Закрывать на себя глаза

Психолог Павел Ратков говорит, что главное в жизни женщины после 40 лет – это не забивать на себя. Изначально необходимо принять свой возраст, чтобы не носить подростковые вещи, например. Но и пускать ситуацию на самотек тоже не стоит. Очень многие люди "стареют" визуально, потому что не следят за новыми трендами и остаются в образе, которые был актуален 20 лет назад.

Жить ради других

У женщин нашей страны есть одна проблема, которая объединяет всех матерей и дочерей. Часто женщины замещают свою личную жизнь вниманием к жизни "другого". В основном, этими "другими" становятся дети или престарелые родители. Получается, что дама в самом рассвете сил постоянно тратит свободное время на других, хотя иногда эта гипероперка не требуется. Поэтому постарайтесь стать более эгоистичной, найдите хобби, начните ходить в театр и на концерты, постарайтесь познакомиться с собой поближе.

Сравнивать и обижаться

К 40-ка годам у людей обычно формируется примерное представление об их собственной жизни в карьерном и финансовом плане. Личные отношения либо уже устоялись, либо переживают како-то кризисный этап, но человек уже наверняка состоял в какой-то серьезной связи. Безусловно, женщина будет сравнивать свою жизнь с жизнями подруг, но делать это в негативном плане лучше не стоит. Если успехи других мотивируют вас на свершения – тогда да. А если провоцируют обиды и жалость к себе, то лучше найти занятие по интересней.