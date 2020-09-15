Фразы, говорящие о том, что вас пытаются «прогнуть»

Порой близкие люди настолько искусно манипулируют нами, что мы не замечаем этого на протяжении долгих лет. Однако, чтобы распознать давление со стороны, достаточно обратить внимание на фразы, которыми пользуются родные. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

"Ну я же любя"

При помощи этой фразы человек как бы извиняется за оскорбления, бестактные замечание и необоснованную критику. Вдобавок к этому таким образом он снимает с себя ответственность за то, как вы впоследствии можете почувствовать себя. В словах "ну я же любя" нет ни грамма заботы, зато точно есть попытка изменить человека в угоду себе.

"Мне бы твои проблемы"

Произнося эти слова, человек словно напрямую говорит вам: "Меня совершенно не интересуют твои чувства и переживания, я озабочен лишь тем, что происходит в моей жизни". Обесценивание чужих проблем — тактика, при помощи которой нарциссам удается обрести еще большую власть над жертвой и подчинить ее себе.

"Я извинился, чего ты еще хочешь?"

Манипуляторы убеждены, что дежурные извинения способны свести на нет конфликт и моментально разрешить возникшую проблему. Они не привыкли анализировать свои промахи и предпринимать что-либо для того, чтобы избежать их в будущем. Таким людям гораздо проще произнести равнодушное "извини".