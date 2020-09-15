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Выяснилось, какое выражение лица свойственно флиртующей девушке 

Анастасия Иванова 1 час назад
Выяснилось, что делают девушки, когда флиртуют
Фото: depositphotos
В мире существует не так много научных работ, которые исследуют флирт. Хотя неверная интерпретация сигналов, которые посылает нам другой человек, может привести к серьезным последствиям. Например, вызвать неуместные ухаживания.
Поэтому ученые из Канзасского университета решили выяснить, характерно ли для флирта какое-нибудь особое выражение лица. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Sex Research.
Ученые просили испытуемых спонтанно показать выражение лица, которое могло бы определить флирт. Выяснилось, что одни женщины справляются с этой задачей лучше других. При этом мужчины способны осознать флирт со стороны.
Исследователи использовали систему кодирования мышечных действий лица, чтобы классифицировать морфологию «выражения кокетства».
Кодирование показало, что самым эффективным сигналом флирта были повернутая и слегка наклоненная вниз голова, легкая улыбка и взгляд в сторону объекта флирта.
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