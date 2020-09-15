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Почему гнев делает нас глупыми 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Почему гнев делает нас глупыми
Фото: depositphotos.com
Многие из нас часто испытывают гнев. Его может вызвать, что угодно: начиная от маленькой шалости питомца, заканчивая серьезным проступком партнера. Нельзя назвать эту эмоцию «плохой», но удивительно то, что она может делать человека глупым. «Рамблер» подробнее расскажет о том, как это происходит.
Гнев — это, прежде всего, наша собственная реакция на то, что мы не можем справиться с той или иной эмоцией. Соответственно, в эти моменты понижается уровень работы нашего эмоционального интеллекта, за счет чего мы теряем контроль над тем, что испытываем в конкретный момент времени.
Когда мы гневаемся, в мозгу происходит определенная химическая реакция. В результате начинает выделяться кортизол, который также называют гормоном стресса. Он, в свою очередь, оказывает пагубное влияние на нашу концентрацию, внимание, память, логические, мыслительные процессы, наши способности адекватно воспринимать реальность, трезво мыслить и не менее трезво действовать.
Кроме того, во время гнева выделяется норадреналин и некоторые другие вещества, которые еще сильнее ослабляют умственные способности человека. В результате человек может прибывать в состоянии аффекта. А все мы прекрасно знаем, что в такие моменты полностью перестаем контролировать свое сознание и способны совершить необдуманные поступки.
Чтобы этого не случилось вам следует начать прислушиваться к себе. Нельзя в один деть взять и перестать злиться. Как правило, гнев — это всего лишь оболочка, скрывающая более глубокие и болезненные эмоции. Поэтому, прежде всего, вам стоит понять, что же на самом деле порождает злобы. Когда вы разберетесь в себе, отыщите причину и примите ее, тогда вы сможете распрощаться с гневом.
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