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5 главных эмоциональных потребностей в отношениях 

Kdpconsulting.ru 50 минут назад
5 главных эмоциональных потребностей в отношениях
Фото: Kdpconsulting.ru
Что мешает вашим отношениям.

1. Потребность быть услышанными

Чтобы почувствовать, что ты важна для него, достаточно того, чтобы он тебя слушал. И наоборот. Вам не нужно во всем соглашаться друг с другом, но внимательно слушать очень важно! Только вместе можно найти верное решение проблемы.

2. Потребность в принятии

Человеку важно, чтобы партнер его принимал независимости от ошибок, несовершенств или личностных качеств. Важно считать себя частью союза, чувствовать себя комфортно и иметь возможность высказаться без осуждения.

3. Потребность в безопасности и доверии

Здесь всё понятно: нужно доверять друг другу и знать, что партнер тебя поддержит и продолжит любить, несмотря ни на что.

4. Потребность в ощущении своей ценности

Этот пункт о том, как важно чувствовать себя в приоритете у партнера перед другими людьми, обещаниями и делами.

5. Потребность быть желанными

Это показывает определенный уровень интимности ваших отношений. Речь идет не только о сексе, но и в целом о чувстве близости. Объятия и поцелуи поддерживают эту потребность, равно как и зрительный контакт через всю комнату, полную людей. И это одна из самых важных нужд в отношениях!
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