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Как понять, что у женщины давно не было мужчины 

Kdpconsulting.ru 5 часов назад
Как понять, что у женщины давно не было мужчины
Фото: Kdpconsulting.ru
Женщину, которая давно без мужчины, всегда видно.
Я особенно отмечаю 6 моментов в ее поведении. Вот о них и расскажу:

1. Злость и агрессия в сторону всех мужчин

Я часто слышу от таких фразы вроде «Все мужики козлы», «Они все одинаковые», «Ну это же мужик, чего вы хотели…»
Да и вообще одинокие женщины очень агрессивны по отношению к любым мужчинам, злятся на них, фыркают, недовольно смотрят, ругаются.
Причем это может быть просто прохожий, родственник мужского пола или коллега.
Но он в любом случае вызывает негативные реакции.

2. Намёки там, где их нет

Женщине, которая давно без мужчины, всегда кажется, что мужчины к ней пристают, хотят познакомиться, желают ее.
Даже если мимо проходящий знакомый просто поинтересуется сколько времени, она воспримет это как попытку познакомиться с ней.
А уж если воспитанный мужчина попридержал перед ней дверь — она решит, что с ней флиртуют.

3. Одинокая женщина начинает очень тщательно за собой ухаживать

Либо, наоборот, полностью запускает себя.
Это зависит от темперамента женщины, ее характера и степени отчаяния.
Если женщина еще надеется на отношения, она делает всегда укладку, эпиляцию, маникюр, всегда одета с иголочки.
А если уже отчаялась, то забивает на свою внешность.

4. Завышенная, либо же, наоборот, слишком заниженная самооценка

Чаще встречается второй вариант.
Потому что женщина считает себя виноватой в том, что мужчины на нее не обращают внимания. Она копается в себе, видит сплошные недостатки, горюет, страдает…
Но бывает и так, что женщина начинает считать себя слишком шикарной для всех этих «мужичков». Королева, богиня, она просто недосягаема для обычных смертных.

5. Мужские повадки

Женщины, которые долго без мужчин, начинают сами потихоньку превращаться в них.
Ведь им приходится самим все решать и «разруливать».
Они активно жестикулируют, ругаются, как сапожник, одеваются все чаще в брюки, громко говорят, спорят, лезут на «рожон» и тому подобное.

6. Большая тяга к домашним питомцам

Не зря же шутят про 50 кошек у гордой и независимой одиночки.
Действительно, такие женщины очень хотят, чтобы их кто-то любил, а они могли за этим кем-то ухаживать.
Вот и заводят себе по пять кошек и три собаки.
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