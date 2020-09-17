Почему мужчины преувеличивают количество партнерш 

Не так давно доктор Кирстен Митчелл из Университета Глазго провел исследование и выяснил, что мужчины в большинстве своем склонны преувеличивать количество сексуальных партнерш. Подробнее о причинах данного поведения — в материале "Рамблера".

Приступив к своей работе, Митчелл поставил вполне конкретную цель, — он хотел объяснить популярный в социологических кругах "половой пробел". Суть его заключается в следующем: когда мужчины и женщины отвечают на вопрос о количестве половых партнеров, выясняется, что у представителей сильного пола их примерно в два раза больше, чем у женщин. При этом у социологов, как правило, в таких ситуациях возникает логичный вопрос: с кем эти мужчины занимаются сексом, если исследование проводится среди гетеросексуалов?

Последнее крупное исследование, которое Митчелл взял за основу своего, включавшее в себя ответы 15 тысяч мужчин и женщин, показало, что у мужчин в среднем 14 партнерш за всю жизнь. В то время как у женщин — 7 партнеров.

По мнению ученого, такой "половой пробел" объясняется тремя факторами:

1) Женщины считают точное количество партнеров, пока мужчины считают примерное. Последние округляют число в большую сторону.

2) Женщины чаще преуменьшают число мужчин, с которыми у них была сексуальная связь. К примеру, девушки не считают секс на одну ночь и измены.

3) И наконец, мужчины преувеличивают число половых партнеров, из-за чего в ходе исследований выясняется, что мужчины якобы более любвеобильны, чем женщины. К примеру, в данной работе у самой раскрепощенной девушки за всю жизнь было 50 половых партнеров, в то время как у самого сексуально активного мужчины — 110.

Таким образом, ученый пришел к выводу, что в среднем у мужчин и женщин одинаковое количество половых партнеров. Однако даже в анонимных вопросах первые склонны преувеличивать число сексуальных связей, а вторые преуменьшать. Связано это с установками патриархального общества, в котором большое количество партнеров у мужчины считается признаком опыта, а у женщины — распущенности. Однако, безусловно, данные установки давно устарели.