Почему мужчины обожают пышных женщин

Кажется, споры о том, какая же женская фигура больше привлекает мужчин, не закончатся никогда. Однако, тренды, которые задают пышнотелые красавицы, говорят о том, что сильный пол явно неравнодушен к «мягким» женским изгибам.

Как выянсил "Рамблер", психологи считают, что увлечение мужчин пышнотелыми женщинами заложено в самой их природе. Они подсознательно смотрят на широкие женские бедра, потому как «их тянет на женщин, которые могли бы иметь большое здоровое потомство».

Исторически, считалось, что такие женщины более склонны деторождению.

Мужчина также на уровне подсознания понимает, что девушка «округляется», когда растет. Поэтому эти самые округлости говорят им о том, что перед ними взрослая, готовая к отношениям женщина.

Кроме того, мужчины признаются, что выбирают пышнотелых, так как с ними они могут проявить большую фантазию в сексе, «есть за что хватать и щупать». Опытные мужчины считают, что «в некоторых позициях, секс с такими девушками гораздо интереснее».

Психологи считают, что такие женщины зачастую веселее и уверенней в себе. Видимо потому, что они не изнуряют себя диетами и едят, что душе угодно. А уверенность в себе и яркий темперамент, как известно, притягивают противоположный пол как магнит.

Еще одна причина внимания к пышным дамам, по мнению мужчин, «мягкость тела».

«Когда дело доходит до объятий, нет ничего лучше, чем женщины с таким телом. Их попросту легче обнимать и прижимать к себе, с ними даже приятнее просто лежать в обнимку», — признается один из мужчин на популярном форуме.

Многие мужчины чувствуют себя увереннее и спокойнее с такими женщинами. Дело в том, по мнению психологов, пышные девушки менее склонны к осуждению. Они спокойнее относятся и к внешности мужчины, так как привыкли встречать осуждения в отношении своего тела.