Какие знаки зодиака обожают трепать нервы 

Не довел ближнего до истерики — прожил день зря! Да-да, сегодня мы расскажем о тех, кто обожает испытывать нашу нервную систему на прочность. Читайте и мотайте на метафорический ус, с кем стоит быть осторожнее.

Скорпион

Аттракцион ненависти и интриг Скорпион запускает от скуки. «Сидишь — телевизор смотришь, благами цивилизации пользуешься, а раньше нужно было умереть десять раз, чтобы мамонта к ужину принести», — именно так думает красотка, когда в очередной раз готовит подлянку ближнему своему. Удивительно, но «жертве» ее развлечения радости не приносят, зато приносят бесплатный жизненный урок. Какой? Сами придумайте — Скорпион занята подготовкой к новым пыткам.

Лев

Вам захочется помочь Львице выйти в окно уже на второй минуте общения. Не из-за зависти, как бы она подумала, а из-за килограммов лапши, которые она навешала на ваши наивные ушки. И пуще больно от того, что вывести на чистую воду красотку невозможно — она всегда найдет, что ответить: «Да, с Лениным мы пили из одной рюмки. Ну и что, что он в Мавзолее лежит? Мы что, по-твоему, там с ним выпить не можем?».

Дева

Дева ломает нервы окружающим по двум причинам: ради искусства и из-за низкой самооценки. Спойлер: больно в обоих случаях. В первом будут доводить до белого каления и ломать психику, чтобы вылепить из вас великого поэта, художника, актера. И ничего страшного, что прежде только алкоголики вылуплялись, Дева уверена — в этот раз точно музыкант выйдет. А во втором случае вы будете чувствовать себя результатом пищеварения котика, потому что руки у вас кривые, глаза — невыразительные, борщ — пресный, а посуда не пахнет альпийским лугом — фу такой быть.

Овен

Даже если Овен русским матом описывает ваши характер и внешность и замахивается копытцем в ваши румяные щечки — она все еще играет роль девочки-припевочки. Потому что под этой маской скрывается чистое зло, которое готово нести хаос и песни Ольги Бузовой в дом каждого, кушать мозг добродушных незнакомцев и отбирать леденцы у сирот. В общем, если вдруг Овен перестала вести себя по-хамски, бегите быстрее — она вам сейчас себя настоящую покажет.