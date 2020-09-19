10 психологических приемов, которые всегда действуют 

Иногда для разговора со сложным человеком обычных навыков общения не хватает. Тогда приходится применять какие-то особые уловки, чтобы склонить собеседника на свою сторону и объяснить ему свою точку зрения.

Эффект Бенджамина Франклина

Поговаривают, что Франклин, решив расположить к себе человека, которому он сам был не очень приятен, одолжил у него редкую книгу. Получив её, Франклин горячо поблагодарил этого человека, тем самым вызвав в нём чувство симпатии. И в итоге этот человек стал одним из лучших друзей Бенджамина Франклина. А современные учёные, проверив эту теорию, подтвердили, что человек начинает более благосклонно относиться к тому, кому он сделал какое-либо одолжение.

Используйте утвердительные кивки

Чем чаще вы будете кивать головой, слушая своего собеседника, тем быстрее вы расположите его к себе. Когда человек видит, что его слушают и соглашаются с ним, то он на подсознательном уровне становится более доверчивым и открытым для общения.

Просите у собеседника больше, чтобы добиться желаемого

Если в начале переговоров озвучить какие-то завышенные требования, то в их исполнении наверняка откажут. Но если же сначала попросить сделать что-то невыполнимое, а потом отступить назад и попросить именно то, что вам нужно, то вы получите это. Человек, который отказал вам на первую просьбу, будет чувствовать себя довольно неловко, поэтому с радостью согласиться выполнить более лёгкую задачу.

Перефразируйте высказывания собеседника и используйте их в разговоре

Люди лучше верят тем, кто понимает их и высказывает созвучное мнение по какому-либо вопросу. Поэтому важно научиться слушать людей, перефразировать их собственные мысли, а после озвучивать их, как собственные. Тогда ваш собеседник будет считать, что вы с ним на одной волне, а значит, ваше сотрудничество обречено на успех.

Обращайтесь к собеседнику по имени

Этот простой приём открыл Дейл Карнеги — автор множества книг по психологии. Постоянное повторение имени человека как бы подтверждает его значимость в вашей жизни и, следовательно, делает его более мягким в общении.

Не указывайте прямо на неправоту собеседника

Можно спорить до хрипоты, если вы не разделяете мнение собеседника по какой-то теме, но чаще всего такие дискуссии не дают никаких результатов. Просто постарайтесь понять позицию собеседника и попробуйте встать на его сторону, тогда вы легко найдёте с ним общий язык.

Копируйте поведение человека

Зеркальное отражение жестов собеседника, его манер и даже стиля речи с вашей стороны даёт ему понять, что он вам симпатичен. Если человек заметит, что вы ненавязчиво копируете его, то это польстит ему и настроит на радушный лад.

Начинайте разговор с предложения, от которого невозможно отказаться

Если вы начнёте разговор не с невыполнимой просьбы, а с заманчивого предложения, то ваш собеседник обязательно заинтересуется. И если у него возникнет интерес поучаствовать в общем деле, то он с готовностью выполнит практически любую вашу просьбу.

Научитесь грамотно льстить

Если вы видите, что у вашего собеседника всё в порядке с самооценкой, то смело используйте лесть и хвалите его. Но не применяйте этот приём к людям с низкой самооценкой, это вызывает у них неприязнь и желание побыстрее закончить разговор. Но в любом случае высказывание комплиментов должно выглядеть не натянуто или вымученно.

Обращайтесь с просьбами к уставшим людям

Звучит немного странно, но на самом деле уставший человек намного более восприимчив к различным просьбам, чем бодрый и полный сил. Если обратиться к уставшему человеку с просьбой помочь, то он ответит, что обязательно поможет вам, но завтра. А на следующий день ваш собеседник выполнит своё обещание, поскольку ему будет неловко от него отказаться.