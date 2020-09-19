4 возможных причины постоянного беспорядка в доме 

В тот момент, когда вы говорите себе: «я плохая хозяйка, и это не исправишь», вы даже не подозреваете, что таким образом может проявляться неприязнь к собственному дому и что настоящие причины беспорядка гораздо глубже тех, которые мы видим на поверхности.

Потребность во внимании

С помощью беспорядка мы часто удовлетворяем свою потребность в контакте со значимыми для себя людьми и потому не спешим от него избавляться.

Возможно, вы испытывали нечто подобное, когда были ребенком, и ваши родители обращали на вас внимание, только когда ругали за беспорядок в вашей комнате?

Чувство одиночества

Человек может чувствовать себя одиноким и беспомощным, и тогда разбросанные им вещи выступают в качестве неких меток его присутствия в мире других людей. Так, не слишком уверенные в себе мужчины разбрасывают свои носки по квартире, подсознательно показывая, кто является настоящим хозяином в доме.

Боязнь ответственности

Нежелание заниматься своим домом может говорить о том, что человек не хочет брать ответственность ни за свои вещи, ни за свою жизнь, ни за себя самого.

Возможно, он надеется, что вместо него это сделает кто-то другой — родители, супруг, друзья или даже дети.

Тревожность и депрессия

Высокий уровень внутренней тревожности, связанный с какими-то стрессовыми событиями жизни или детскими травмами.

Если в вашей жизни случается беда, у вас слишком много работы или все пошло не так в личной жизни, вам будет не до уборки.

Если вы боитесь своего дома, стремитесь уехать подальше, а возвращаетесь всегда с грустью, не спешите ставить на себе крест. Автор уникальной методики Наталья Будилова готова поделится ценными советами в новой книге «Хоумтерапия. Как перезагрузить жизнь, не выходя из дома».