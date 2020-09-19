Как определить характер человека по глазам 

Не даром говорят, что глаза — это зеркало души человека. По ним можно в общих чертах увидеть, что за человек рядом с вами. Хитер ли он, коварен, или же уводит взгляд и застенчив, как ребенок. «Рамблер» расскажет, как по глазам определить тип личности.

Карие глаза

Обладатели карих глаз эмоциональны, страстны и импульсивны. Их нельзя контролировать, они привыкли быть сами по себе. Чем глаза темнее, тем больше эти черты проявляются. Чем светлее, тем более рассудительным является человек. Он сто раз подумает, прежде чем совершить необдуманный поступок, их разум преобладает над чувствами.

Черные глаза

Черноглазые люди с рождения имеют дух соперничества, а с возрастом он только усиливается. Собственное «Я» превыше всего. Человек родился победителем, но будет ли он таким, зависит от его усилий и навыков.

Голубые глаза

Голубоглазые люди — очень романтичные натуры. Им свойственна легкость в принятии решений, ранимость, деликатность и тактичность. Они очень сентиментальны, но обидчивы, если им не отвечают взаимностью.

Зеленые глаза

Зеленоглазые мужчины или женщины вне зависимости от пола обладают природной чуткостью, граничащей с развитой интуицией, хорошо разбираются в людях. Являются хорошими манипуляторами, умеют убеждать, настойчивы. Что касается любовных отношений, то они очень осторожны и стараются выбирать одного спутника на всю жизнь.

Серые глаза

Обладатели серых глаз ценят комфорт, стремятся к уюту и теплу. Не испытывают тяги к длительным или необдуманным путешествиям, консервативны. Такие люди стремятся идти протоптанной и проверенной тропинкой, всегда действуют обдуманно и хладнокровно.

Зелено-карие глаза

Люди с таким цветом глаз очень мудрые и спокойные. Самое важно для них — это душевное равновесие и уют. Они целеустремлены и добиваются своих целей. Кроме того, к ним тянуться люди, так как они надежные спутники и верные партнеры.

Серо-карие глаза