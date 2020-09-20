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Как на самом деле влюбляются мужчины согласно науке 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Как на самом деле влюбляются мужчины согласно науке
Фото: depositphotos.com
Многие ошибочно полагают, что женщины влюбляются быстрее мужчин, так как относятся к отношениям серьезнее. На самом деле это не так. «Рамблер» расскажет, как объясняет это явление наука.
Мужчины даже быстрее влюбляются, чем женщины. Так что утверждение, что представительницы слабого пола бросаются в омут с головой и уже на первом свидании представляют свадьбу, неверно.
В 2010 году было проведено исследование, в ходе которого эксперты опрашивали мужчин и женщин. В результате было доказано, что мужчины не только быстрее влюбляются, но и раньше говорят: «Я тебя люблю».
Когда мужчина влюбляется, его мозг наполняется приятными веществами: дофамином, норэпинефрином, фенилэтиламином, окситоцином и тестостероном. Влюбленный мужчина находится под действием этих сильных гормонов, которые вырабатываются в ответ на феромоны женщины — вещества, которые она излучает для привлечения партнеров.
Кроме того, оказывается, что женщины неосознанно оттягивают возникновение любви, так как в репродуктивном смысле она может потерять значительно больше. Ведь представительницы прекрасного пола рождены с ограниченным количеством яйцеклеток, тогда как мужчина производит миллионы сперматозоидов каждый день.
Другими словами, женщине приходится быть более осторожной в выборе партнера. Так как если она выберет неправильного партнера, который, например, бросит ее с ребенком, она потеряет множество ресурсов, в том числе и временных.
Еще одним фактором, почему представители сильного пола быстрее признаются в любви, является способность рисковать. Женщины значительно меньше склонны к риску.
При этом стоит отметить, что, хотя мужчины быстрее влюбляются, любить они тоже перестают быстрее. Это отголоски эволюции, ведь по природе своей мужчины — охотники. Соответственно, потеряв одну «добычу», они тут же отправляются на поиски новой.
Женский форум
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