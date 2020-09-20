Как на самом деле влюбляются мужчины согласно науке 

Многие ошибочно полагают, что женщины влюбляются быстрее мужчин, так как относятся к отношениям серьезнее. На самом деле это не так. «Рамблер» расскажет, как объясняет это явление наука.

Мужчины даже быстрее влюбляются, чем женщины. Так что утверждение, что представительницы слабого пола бросаются в омут с головой и уже на первом свидании представляют свадьбу, неверно.

В 2010 году было проведено исследование, в ходе которого эксперты опрашивали мужчин и женщин. В результате было доказано, что мужчины не только быстрее влюбляются, но и раньше говорят: «Я тебя люблю».

Когда мужчина влюбляется, его мозг наполняется приятными веществами: дофамином, норэпинефрином, фенилэтиламином, окситоцином и тестостероном. Влюбленный мужчина находится под действием этих сильных гормонов, которые вырабатываются в ответ на феромоны женщины — вещества, которые она излучает для привлечения партнеров.

Кроме того, оказывается, что женщины неосознанно оттягивают возникновение любви, так как в репродуктивном смысле она может потерять значительно больше. Ведь представительницы прекрасного пола рождены с ограниченным количеством яйцеклеток, тогда как мужчина производит миллионы сперматозоидов каждый день.

Другими словами, женщине приходится быть более осторожной в выборе партнера. Так как если она выберет неправильного партнера, который, например, бросит ее с ребенком, она потеряет множество ресурсов, в том числе и временных.

Еще одним фактором, почему представители сильного пола быстрее признаются в любви, является способность рисковать. Женщины значительно меньше склонны к риску.