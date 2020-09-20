5 жестов, которые моментально покоряют мужчин

Ах, влюбленность! То состояние, когда чувствуешь легкое приятное головокружение от одной только встречи с объектом вожделения.

Бывает, что от волнения перехватывает дыхание, и все нужные слова вылетают из головы! Но что действительно скажет о ваших чувствах и расставит все по своим местам — это жесты, которые мужчина точно не оставит без внимания.

Поглаживание плеч

Пожалуй, самый нежный и чувственный жест.

Женские плечи — хрупкие или выдающиеся, острые или покатые — та часть женского тела, которую хочется осыпать поцелуями и сжать в крепких объятиях. Легкое поглаживание плеч заставит мужчину обратить на них внимание и еще долго не отводить взгляд.

Показать свои запястья или сделать акцент на шее тоже не будет лишним: Женские изюминки внешности, от которых мужчины без ума.

Касание губ

Самый сексуальный и заигрывающий жест.

Прикосновение к губам кончиками пальцев, акцент на уголках рта, использование губной помады — все эти хитрости не просто покоряют мужчину, а завоевывают его раз и навсегда. Такой жест сигнализирует, что вы испытываете симпатию и получаете удовольствие от общения с собеседником.

А здесь мы перечислили Изюминки женской внешности, от которых мужчины теряют голову.

Наклоны вперед во время общения

Самый сильный жест.

Если во время беседы вы иногда наклоняетесь к мужчине больше, чем он к вам, — вы позволяете себе нарушить личное пространство и заявляете, что готовы на более близкое и непринужденное общение. Мужчины теряют голову от такой инициативы!

Покачивание туфлей на кончиках пальцев

Самый располагающий и расслабляющий жест.

Если мужчина заметит, как непринужденно вы оголили свою ступню, он поймет, что вам с ним спокойно, весело и интересно. Вы не испытываете напряжение и чувствуете себя уверенно — такой сигнал приятен и позволяет сконцентрироваться на следующих важных шагах в общении.

Только не испортите всю красоту ваших ног неправильно подобранной обувью. Узнайте про 7 признаков обуви, которая изуродует ноги.

Касание икр или бедра

Самый многообещающий жест.

Ноги — очень интимная часть женского тела, особенно зоны выше колена. В зависимости от уровня вашего доверия к мужчине, акценты на икрах или бедрах будут сигнализировать о вашем расположении и желании перейти на новый уровень отношений.