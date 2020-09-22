Как не стать жертвой маньяка

Девушки часто сталкиваются со страхом перед незнакомцами, которые заходят с ними в один подъезд или идут за ними в темном переулке. На самом деле преступники часто выбирают себе жертву по нескольким признакам. "Рамблер" рассказывает, как избежать преступника в темном переулке.

Уверенный шаг

Чаще всего злоумышленники выявляют слабых людей, но не физически, а морально. Если они видят грустную и потеряно девушку, они наверняка с ней заговорят. Дело в том, что на таких людей легче воздействовать с помощью слов. Они готовы поверить во все, что скажет им незнакомец.

Компания

Преступник никогда не станет нападать на группу людей, только, если он не работает с кем-то другим. Поэтому, если у вас есть возможность, всегда идите домой с подругой, а лучше — с компанией друзей. Так злоумышленник просто побоится на вас напасть. Хорошо помогают домашние животные. Если вы — не конкретная цель, то преступник не станет выбирать вас, если вы идете с собакой. Она может залаять и привлечь излишнее внимание.

Смотреть вокруг

В некоторых случаях преступники выбирают в качестве жертвы тех людей, которые идут по улице, уткнувшись в телефон. Внимание таких людей рассеивается, поэтому их легко застать в расплат и начать разговор. Человек может идти в телефоне, как вдруг его окрикивают или подходят перед ним. Создается эффект неожиданности, который действует как отвлекающий маневр. Кроме того, в темноте человек ничего не видит после яркого света смартфона.