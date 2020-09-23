6 вещей, которые женщины стесняются просить у мужчин

Женщины — народ странный и удивительный. Мы можем чего-то очень желать, но молчать, надеясь, что мужчина сам догадается. А некоторые еще и обидятся на то, что он не смог это сделать.

Есть вещи, которые обожают практически все представительными прекрасного пола, но… по ряду причин стесняются открыто об этом сказать своему мужчине.

Для того, чтобы мужчины знали об этих вещах, а не гадали, что же там нужно этим женщинам, я и пишу сегодняшнюю статью. Итак, вещи, которые женщины любят, но не просят у мужчин в силу стеснения или еще по каким-то своим соображениям:

1. Завтрак в постель

Не стоит воспринимать слишком буквально.

Это не обязательно должны быть сэндвичи на подносе и прям в кровать. Многие женщины не любят есть сразу после пробуждения. Другие не любят беспорядок, и крошки в постели их точно не порадуют.

Куда принести завтрак (обед или ужин) решайте сами, лишь вы знаете предпочтения своей женщины.

Смысл пункта в том, чтобы мужчина позаботился о своей любимой, приготовил ей что-то вкусное своими руками, угостил.

Это может быть романтический ужин с вашими фирменными отбивными, а может быть кусочек яблочного пирога, который вы занесете ей на работу.

Не только к мужскому сердцу путь лежит через желудок. Девушки тоже не прочь полакомиться чем-то вкусным. Тем более, приготовленным с любовью.

2. Помощь

Нынче все стыдятся сказать о том, что нуждаются в помощи.

Гордость, спесь, или еще что-то, но женщины тащат на себе все сами, мучаются, злятся, ненавидят своего мужчину за то, что он не может помочь…

Если видите, что ваша женщина устала, не ждите, когда она станет умолять вас помочь ей, помогите молча или хотя бы предложите сами свою помощь. Это бесценно.

3. Комплименты

Чтобы порадовать свою любимую, необязательно тратиться, необязательно что-то выдумывать, необязательно даже прилагать усилия.

Простое доброе слово иногда важнее новой купленной шубы.

Комплименты сейчас женщинам делаются очень редко. Балуйте свою женщину, говорите, какая она красивая, добрая, нежная. И она обязательно отплатит вам тем же.

4. Цветы

Да, есть девушки, которые считают цветы веником и бесполезным подарком.

Но таких мало. Основной массе женщин получать красивые букеты безумно приятно. Цветы — не просто знак внимания, это настроение на несколько дней вперед.

Я обожаю, когда дома в вазе стоят и благоухают живые цветы.

Да, букеты сейчас очень дорогие, но раз в месяц купить несколько хризантем, а в весенне-летний период нарвать васильков или ромашек, я думаю, сможет каждый при желании.

5. Уважение к родным

Никогда не говорите плохо о людях, которые важны и близки вашей женщине. По сути это неуважение и к ней самой.

Никто не говорит вам, что вы обязаны любить всю родню своей женщины, но уважать — должны.

6. Свидание, как в первый раз

Женщине, с которой вы вместе уже много лет, особенно важно ощущать, что она все так же любима.

Не оставляйте ее прозябать в рутине, в быту. Приглашайте свою женщину на свидания. Давайте ей изредка поводы надеть шикарное платье, сделать укладку, «выгулять» туфли на высокой шпильке.

Приглашайте в ресторан, в кино, в театр, даже просто на вечернюю прогулку.

Любой женщине, в любом возрасте это необходимо, как воздух.

Но мы молчим. Считаем, что не заслужили.