Признаки, выдающие завистливую подругу

Психологи уверены, что в здоровых дружеских отношениях должна быть небольшая доля зависти. Однако в некоторых случаях подруги могут слишком сильно проявлять это чувство. Черная зависть сделает отношениям только хуже. "Рамблер" рассказывает про признаки подруги, от которой нужно бежать.

Радость в горе и горе в радости

Если вам знакома ситуация, при которой вы встречаетесь с подругой и рассказываете ей о своих проблемах, а после не слышите сочувствия, значит ваша подруга завидует вам. Она также может проявлять ложную поддержку, говоря о том, что она бы поступила по-другому и тогда такого бы не произошло.

В случае, когда вы делитесь радостными новостями, и у вас в жизни все хорошо, завистлива подруга находит отговорки и не находит времени, чтобы с вами встретиться.

Подражание

Это нормально, когда подруга делает комплимент вашему платью и покупает себе такое же. Значит ей просто нравится ваш стиль. Однако бывают ситуации, когда подруги буквально крадут жизнь своего близкого человека. Она записывается на те же курсы, ходит в те же магазины и даже хочет работать в той же сфере, что и вы. Такое уже можно назвать сумасшествием. Так проявляется ее зависть, и она хочет быть во всем похожей на вас.

Обидные шутки

Завистливые подруги часто имеют низкую самооценку, поэтому могут отпускать обидные шутки в адрес других. Она может высмеивать вашу фигуру, походку или новую сумку. На самом деле, таким образом она пытается вас унизить в собственных глазах и доказать самой себе, что она лучше, а вы — хуже, но вы обе знаете, что это не так.

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