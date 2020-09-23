7 мелочей, которые способны разрушить вашу жизнь 

Мы часто себе вредим, даже не осознавая этого. В течение дня мы принимаем незначительные решения, которые негативно сказываются на нас: лишняя чашка кофе, шоколадный батончик, трата каждой свободной минуты на социальные сети. Люди невежественны во многих вопросах, связанных со здоровьем ума и тела. Это может не вредить жизни в краткосрочной перспективе, однако в будущем этот эффект проявится. Рассказываем про 7 мелочей, которые способны в два счета разрушить вашу жизнь.

1. Пренебрежение физическим и эмоциональным здоровьем

Мы часто игнорируем сигналы своего тела: боль в шее, спине, головные боли, проблемы с волосами, ногтями. Аналогично мы поступаем и с эмоциональными проблемами: стараемся отвлечь себя, закрыть глаза на неприятности и как-то избежать столкновения с ними.

Вы должны понимать, что у организма есть много способов донести до нас, что что-то идет не так. Причем это касается как физического, так и ментального состояния. Будьте внимательнее к себе. Если вы чувствуете что-то неладное, постарайтесь разобраться в причинах этого.

2. Антисоциальное поведение

Проводить время наедине с собой важно. Без этого действительно невозможно обойтись. Однако ни в коем случае не стоит бросаться в крайности. Не избегайте социальных контактов. Для ментального благополучия необходимо регулярно взаимодействовать с другими людьми, иначе вы рискуете разрушить свою жизнь и остаться в одиночестве.

3. Жалобы

Вы можете утверждать, что весь мир против вас и что сама Вселенная подкидывает вам одну проблему за другой. Вот только роль мученика не улучшит положение дел. Напротив, вам от этого станет только хуже.

Перестаньте жаловаться на жизнь. Перестаньте всех вокруг обвинять в своих неудачах. Сосредоточьтесь на своих действиях и на том, как они отражаются на качестве вашей жизни. Приложите усилия, чтобы изменить ситуацию.

4. Нездоровые отношения с едой

Люди настолько озадачились вопросами здорового питания, что начали переходить все границы. Конечно, нездоровая еда — это по-прежнему распространенная проблема, но чрезмерная озабоченность вопросами питания тоже не пойдет вам на пользу.

Перестаньте пробовать на себе разнообразные диеты. Не издевайтесь над своим телом. Изучите базовые физиологические потребности организма. Составьте план питания, который будет покрывать потребности. И на этом закройте вопрос о питании.

5. Прибегание к веществам различного рода

По-прежнему многие люди пытаются найти простые способы борьбы со стрессом. И, разумеется, лидерами становятся алкоголь, никотин и успокоительные препараты. Если вы решаете свои проблемы какими-то веществами, то вы лишь заглушаете боль. Рано или поздно вам придется столкнуться со своими демонами. И эта встреча может разрушить вашу жизнь.

Не пытайтесь избежать эмоциональных проблем подобным образом. Вместо этого ищите здоровые способы поднять себе настроение: больше читайте, занимайтесь спортом, йогой, практикуйте медитацию. Если вы не можете справиться с проблемами самостоятельно, поговорите с близкими людьми или обратитесь за помощью к профессионалу.

6. Бездумные траты

Кофе, кусочек торта, пирожок, шоколадный батончик, лимонад — на что вы тратите деньги? Обратите внимание на свои ежедневные расходы. Посчитайте, во что вам обходятся все те «мелкие» радости, которые, как правило, совершенно не нужны. Вероятно, вы будете удивлены, сколько ваших денег уходит впустую.

Попробуйте в течение недели записывать каждый потраченный рубль. После проанализируйте полученные данные. Задумайтесь, на что вы могли бы потратить деньги, которые ушли на бесполезные покупки.

7. Непринятие помощи

Независимость — это черта взрослого и зрелого человека, с этим не поспоришь. Однако это не значит, что вы, будучи взрослым и зрелым человеком, всегда и со всем должны справляться самостоятельно. Вы не одни в этом мире. И вы не в силах противостоять невзгодам, которые могут встретиться на вашем пути.

Если вы чувствуете, что вам тяжело и что вы вот-вот сдадитесь, поговорите с кем-нибудь. Попросите совета, моральной поддержки, помощи. В этом нет ничего зазорного, и ваша независимость от этого никуда не денется.