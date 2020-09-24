Как пережить утрату и вновь обрести смысл жизни

В жизни случается всякое и тут главное не замыкаться на своем горе, а попытаться его пережить и идти дальше. Понятно, что сказать легче, чем сделать, однако если поддаться унынию и потерять интерес ко всему, что происходит вокруг, то можно лишь усугубить ситуацию и получить еще больше проблем. Как пережить утрату и не сломаться — в материале Passion.ru.

«Два года назад у меня умер близкий человек. И я до сих пор не могу себя простить, что в тот момент, когда он уходил из жизни, меня не было рядом», — начала свою историю 45-летняя Ирина, оставшаяся в одночасье вдовой.

Мы давно не виделись с подругой, и я была абсолютно уверена, что в ее жизни все давно сложилось — любящий муж, перспективная работа и достаток. И вот теперь, оказывается, что это были ложные убеждения.

«Я в это время была на работе — готовила очередной кулинарный шедевр, чтобы посетители ресторана остались довольны. Но ведь ничего не предвещало беды. Я уходила на работу, и мой избранник закрыл за мной дверь, пообещав вечером забрать меня и отвести в кино. Мы уже давно никуда вместе не выбирались и предвкушали, как проведем вдвоем замечательный вечер. Вот только свидания так и не случилось. Ближе к вечеру мне позвонила свекровь и, завыв в трубку, сообщила, что моего мужа больше нет — сердце остановилось. Она долго не могла дозвониться сыну и, предчувствуя неладное, отправилась к нам домой, чтобы проверить, все ли хорошо. Ее худшие опасения оправдались, когда она все же попала в квартиру и увидела бездыханное тело своего сына. Мой муж сидел в кресле с закрытыми глазами и не дышал. Я смутно помню, что было дальше, вспоминаю только ноющую боль в груди, словно у меня оторвали часть тела и уже ничто не сможет заполнить эту потерю. Прошло уже несколько лет, а я до сих пор не могу поверить в случившееся. Но попыталась жить ради близких, чтобы их окончательно не сломила еще и эта потеря», — Ирина старалась бодриться, но по ее потухшим глазам было видно, что делает она это скорее из вежливости, а не потому, что действительно осознала, что прошлое не вернешь и нужно жить дальше. На примере нашей героини разберем, каким же образом можно помочь тем, кто потерял смысл жизни.

Позвольте себе все, что поможет вам выплеснуть свою боль

Понятно, что в первое время после утраты вы испытываете настоящий шок и вряд ли способны трезво оценить свое состояние, поэтому очень важно, чтобы в этот период рядом с вами находился кто-то, кто может поддержать и помочь. И если в это время вы решите выразить свою боль таким способом, который сможет вам дать облегчение, то почему бы и нет. Только не закрывайтесь в себе и не слушайте советчиков, которые не сталкивались с чем-то подобным, но при этом считают своим долгом рассказывать всем вокруг, как правильно поступать в той или иной ситуации.

Не ориентируйтесь на какие-либо социальные табу

Если хотите кричать — кричите, хотите уединиться в своем доме и на какое-то время выпасть из поля зрения родных и друзей — ваше право. Проживите свою боль до самого дна, тогда вам будет проще найти место для чего-то нового и хорошего. Главное — не ориентируйтесь на общепринятые клише и табу. Даже если все вокруг твердят, что жаловаться и слишком горько рыдать после истечения какого-то срока с трагедии неприлично, делайте так, как считаете нужным.

Не забывайте, что у каждого свой болевой порог и свои потребности

Самое худшее в такой ситуации — ориентироваться на чужое восприятие. Другими словами, у каждого человека свой болевой порог и свои потребности — кому-то достаточно несколько месяцев, что смириться с утратой, принять этот факт и попытаться жить дальше. Ну, а некоторым и несколько лет будет мало для того, чтобы пережить горе и собрать свою жизнь по кусочкам. Если вам нужна помощь специалистов, то смело обращайтесь к ним, а не ориентируйтесь на тех, кто самостоятельно справился с утратой. Вы должны оценить свои силы и принять помощь других людей, если вам это действительно понадобится.

Найдите свое лекарство от горя

Единого рецепта в такой ситуации не существует, тут каждый сам должен решить, что именно ему помогает вернуть душевное равновесие и жизненные силы. Кто-то находит радость и облегчение в определенном хобби, другие с головой уходят в работу, а третьи начинают заниматься благотворительностью, чтобы помочь другим людям и заглушить свою боль. Подумайте, что поможет вам в данной ситуации и следуйте зову сердца.

Не стремитесь к немедленному результату

Нужно быть готовым к тому, что лишь время поможет притупить боль (именно притупить, а не избавиться от нее полностью). Не правы те, кто говорят, что время не лечит, как раз именно оно помогает пережить утрату и постепенно вернуться к привычному образу жизни. Поэтому не переживайте, что и через несколько лет ваше сердце щемит от одной только мысли об утрате. Пройдет еще немного времени и вам станет намного легче, поверьте.

Не впадайте в крайности

Не слушайте тех людей, которые советуют выбивать клин клином и оперативно найти новый источник вдохновения. Никто не запрещает вам заводить новые знакомства, но лишь тогда, когда вы сами будете к этому готовы (а не тогда, когда вас подталкивают к этому друзья-приятели). Прислушивайтесь к себе и своим ощущениям, ведь лишь вам решать, каким образом менять свою жизнь (или вовсе пока взять паузу и посвятить это время себе).

Позвольте случиться новой истории

Даже если много-много лет вашим самым близким и любимым человеком был тот, кого вы сейчас оплакиваете и не понимаете, как без него строить дальше свои планы (и уж тем более, их осуществлять), не закрывайтесь от окружающих. Отпустите свою боль, ведь она все равно никуда не денется, только станет чуть менее выраженной, и переверните главу в своей жизни. Поверьте, что впереди с вами случится новая, не менее прекрасная история, но лишь только в том случае, если вы позволите событиям идти своим чередом (а не будете закрываться от них или, напротив, подгонять). Доверьтесь судьбе и попробуйте вновь открыть свое сердце кому-то.