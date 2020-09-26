Как понять, что пришло время разводиться с мужем 

Статистика разводов с каждым годом неумолимо растет. Но тем не менее многие люди не могут отличить кризис семейной жизни от ее распада. Иногда стоит поработать над отношениями и над собой, чтобы просто пережить тяжелый период. Но «Рамблер» расскажет о тех случаях, когда развод — единственный разумный выход.

Часто в парах, где супруги вместе уже довольно давно, наступает период, когда помимо незаинтересованности в друг друге наступает раздражение к партнеру. Причем оно может быть вызвано чем угодно, начиная от разбросанных носков, заканчивая тем, как некогда любимый человек поднимает бровь во время диалога. Если вы заметили, что какие-то привычки партнера со временем стали откровенно раздражать, это сигнал о том, что будущего нет. Никто не способен долго прожить в состоянии перманентного раздражения.

Еще одним, казалось бы, очевидным поводом развестись является насилие в семье. Если мужчина поднял на вас или вашего ребенка руку — это будет продолжаться снова и снова. Важно понять, что строить будущее с человеком, который к вам агрессивен, не только невозможно, но и опасно для жизни, поэтому нужно, не раздумывая, подавать на развод.

Во многих семьях у супругов общий бюджет. Но если в какой-то момент ваш партнер начинает протестовать против этого уклада, отказываясь делиться своими сбережениями, — это явный признак того, что он уже точно решил, что не видит вас рядом с собой в будущем.

Многие пары ежедневно просыпаются с ненавистью к друг другу, но при этом продолжают сохранять семью ради ребенка. Это в корни неправильная позиция, которая может лишь навредить наследнику. Безусловно, лучше, чтобы малыш воспитывался в полной семье. Но при этом все ее члены должны любить друг друга. Если же мать и отец постоянно ругаются, в воздухе парит напряжение, ребенок будет все чувствовать и переживать, а в дальнейшем это может нанести ему глубокую травму.

Если вы понимаете, что пришло время подавать на развод, не стоит бояться. Отнеситесь к этому как к новому этапу вашей жизни, поблагодарите партнера за все хорошее, извинитесь за всю причиненную боль и сообщите о своем решении. Не испытывайте стыда перед окружающими, родными и близкими — ведь вы не обязаны терпеть изжившие себя отношения.