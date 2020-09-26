Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Как понять, что пришло время разводиться с мужем 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Как понять, что пришло время разводиться с мужем
Фото: depositphotos.com
Статистика разводов с каждым годом неумолимо растет. Но тем не менее многие люди не могут отличить кризис семейной жизни от ее распада. Иногда стоит поработать над отношениями и над собой, чтобы просто пережить тяжелый период. Но «Рамблер» расскажет о тех случаях, когда развод — единственный разумный выход.
Часто в парах, где супруги вместе уже довольно давно, наступает период, когда помимо незаинтересованности в друг друге наступает раздражение к партнеру. Причем оно может быть вызвано чем угодно, начиная от разбросанных носков, заканчивая тем, как некогда любимый человек поднимает бровь во время диалога. Если вы заметили, что какие-то привычки партнера со временем стали откровенно раздражать, это сигнал о том, что будущего нет. Никто не способен долго прожить в состоянии перманентного раздражения.
Еще одним, казалось бы, очевидным поводом развестись является насилие в семье. Если мужчина поднял на вас или вашего ребенка руку — это будет продолжаться снова и снова. Важно понять, что строить будущее с человеком, который к вам агрессивен, не только невозможно, но и опасно для жизни, поэтому нужно, не раздумывая, подавать на развод.
Во многих семьях у супругов общий бюджет. Но если в какой-то момент ваш партнер начинает протестовать против этого уклада, отказываясь делиться своими сбережениями, — это явный признак того, что он уже точно решил, что не видит вас рядом с собой в будущем.
Многие пары ежедневно просыпаются с ненавистью к друг другу, но при этом продолжают сохранять семью ради ребенка. Это в корни неправильная позиция, которая может лишь навредить наследнику. Безусловно, лучше, чтобы малыш воспитывался в полной семье. Но при этом все ее члены должны любить друг друга. Если же мать и отец постоянно ругаются, в воздухе парит напряжение, ребенок будет все чувствовать и переживать, а в дальнейшем это может нанести ему глубокую травму.
Если вы понимаете, что пришло время подавать на развод, не стоит бояться. Отнеситесь к этому как к новому этапу вашей жизни, поблагодарите партнера за все хорошее, извинитесь за всю причиненную боль и сообщите о своем решении. Не испытывайте стыда перед окружающими, родными и близкими — ведь вы не обязаны терпеть изжившие себя отношения.
«Золотая Маска» online: «Сирано де Бержерак»
Женский форум 2
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как быть красавицей без макияжа
Как быть красавицей без макияжа
Найдено неожиданное применение арбуза
Найдено неожиданное применение арбуза
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
11:12
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение