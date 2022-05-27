Психолог: «Существует два явных признака проблем в отношениях»

В каждой семье свой путь, формат и нормы поведения — не существует единого эталона.

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Бывают случаи, когда со стороны кажется, что союз в прямом смысле идеальный: партнеры не ссорятся, проводят время вместе. Но, все пары проходят через кризисные периоды, спад чувств и страсти, сомнения и переоценку отношений. И не всем удается прийти к разрешению сложной ситуации.

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Признаки проблем в отношениях

Существует два явных признака проблем в отношениях – затянувшееся отчуждение и отсутствие уважения. В такой ситуации партнерам тяжело выносить друг друга. Они не могут поговорить, а возможно даже не хотят этого делать – постоянно сыплются насмешки и критика.

Другие сигналы проблем в семье

В семье появляются эпизоды насилия – как физического, так и психоэмоционального. В отношениях исчезает чувство безопасности;

Интерес к делам, внешнему виду, здоровью друг друга становится неустойчивым и постепенно слабеет;

Муж и жена все неохотнее проводят время наедине, стараются прикрыться гостями, детьми, делами или работой;

Разговоры супругов по душам чаще всего заканчиваются ссорами, обидами, приводят к ещё большему отчуждению и тупику;

Супруги чаще испытывают раздражение, злость, скуку, пренебрежение, равнодушие в адрес друг друга. Нежность, забота и ласка пропадают, не компенсируют периодов трудностей;

Партнеры врут друг другу, даже в мелочах, игнорируют обещания и договоренности;

У мужа или жены втайне появляются связи на стороне;

Супруги начинают винить друг друга в собственных неудачах;

Все проблемы решаются только с помощью секса или «задабривания» в виде подарков.

Бывают ситуации, когда партнеры видят и чувствуют проблемы в семье, но пускают ситуацию на самотек. Не хотят вкладываться морально и физически в укрепление отношений. Безусловно, к хэппи энду такие действия не приведут.

«Если закрывать глаза на проблемы, не вкладывать время и внимание в их решение и развитие отношений, то рано или поздно это приводит к руинам даже на месте когда-то крепкого союза», — подчеркнула психолог.

И речь идет не только о разводе. Весьма вероятны тяжелые психологические последствия в случае игнорирования проблем.

«Чаще всего встречаются изнурительные скандалы, различного рода насилие в семье, предательство, чувство одиночества и бессмысленности жизни, ощущение зря потраченных лет друг на друга, вражда между мужчиной и женщиной, в которую обычно затягивает и детей», — подчеркнула Илагина.

В любой ситуации всегда есть выход. И в семейных отношениях можно справиться с проблемами. Главное – терпение, желание слышать и слушать, общаться со своей второй половинкой. Нередко человек винит своего партнера в семейных проблемах и думает, что в новых отношениях конфликтов не будет. Но, это скорее исключение, чем правило.

Самое страшное, что нерешенные проблемы, стресс, нарастающее напряжение могут спровоцировать у супругов развитие психосоматических заболеваний и разного рода зависимостей – алкогольной, наркотической, игровой.

Как решить проблемы?

«На мой взгляд, самая основная причина семейных проблем — это нарушенная коммуникация. Недопонимание, постороннее вмешательство в семейные отношения, отсутствие обратной связи, недосказанность и так далее, все нарастает как снежный ком. Поэтому моя самая главная рекомендация — разговаривать, причем честно», — подчеркнула психолог.

Супругам следует как минимум один день в неделю, а лучше чаще, посвящать исключительно отношениям. Не сериалам, не совместным делам, не детям, а себе как паре. В это время можно обсуждать все недопонимания и, наоборот, позитивные моменты. Например, какие моменты задели, обидели, выбили из колеи, что порадовало, вызвало восторг и моральное удовлетворение. Можно рассказать партнеру о своих желаниях, мечтах и стремлениях. И эти разговоры однозначно пойдут на пользу отношениям.

«Важно, чтобы супруги делились сокровенным, не теряли контакт, праздновали и свою разницу, и свою похожесть, становились полнокровными свидетелями жизни друг друга. Регулярность таких бесед помогает не копить болезненное, доводя внутри себя до кипения, а вовремя искать решения. Конечно, потом необходимо воплощать в жизнь все договоренности и не использовать услышанное против партнера», — подчеркнула специалист.

Существует специальная литература, которая помогает по-новому посмотреть на отношения. Психолог советует к прочтению: «8 важных свиданий. Как создать отношения на всю жизнь» и «7 принципов счастливого брака» американского психолога и автора книг Джона Готтмана.

Бывают ситуации, когда отношения не устраивают одного из супругов. В таком варианте будет уместно обратиться к психологу, который разберется в причинах недовольства человека, разделит его личные переживания и реальные проблемы. По возможности, к специалисту могут обратиться оба партнера. По сути, семейный психолог – это переводчик, который помогает супругам коммуницировать, договориться и найти решение проблемы.