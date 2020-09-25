Как разводятся знаки зодиака

И жили они долго и счастливо, пока не склевали мозг друг другу и не развелись в пух и прах. Чаще именно так заканчиваются любовные истории в реальности. Но все не настолько грустно, как может показаться. Многие знаки зодиака, например, разводу радуются больше, чем дню рождения.

Овен

Разводится Овен внезапно. Захотелось, знаете ли, пить, гулять, да тараканов дома завести, потому что убираться уже сил нет. Обычно на следующий день это желание улетучивается, но если нет, то пиши пропало. Овен уйдет в закат, прихватив твое сердце и квартиру. А отмечает разводит она круче, чем свадьбу, поэтому не волнуйтесь за нее.

Телец

Развод для Тельца — гром среди ясного неба. Она же в семейную жизнь столько всего вложила и так долго и настойчиво игнорировала неприятные звоночки, что уже поэтому с ней нельзя разводится. Раздел имущества, общих знакомых, карусель взаимных претензий — эти все веселые аттракционы она переносит очень тяжело, больно, заливая соседей снизу слезами. К счастью, восстанавливается и находит нового ухажера она быстро, потому что даже с опухшим личиком выглядит как богиня.

Близнецы

Для Близнецов развод — праздник. Даже если инициатором была не она. Наконец-то можно забыть о борщах, стирке, уборке и глупых правилах: «с подругами по барах не ходить, дома ночевать». Поэтому первые несколько месяцев после развода Близнецы вспоминает свою былую безумную молодость, развлекаясь налево и направо в злачных местах, знакомясь с сомнительными людьми и влезая в невероятные истории. Всем бы так!

Рак

Рак прячется в домик. Пока до Рака не достучишься — не разведешься. Даже если она сама хочет порвать ваши отношения и твое сердце, ее сначала нужно из глубин хитинового панциря достать и в чувства привести. А потом она может невзначай напоминать о том, что ты, глупец, потерял (опять же, даже если она настаивает на разводе). К слову, в какой-то степени ты ее не потерял — она еще долго будет маячить в твоей жизни, выслеживая твоих женщин и вербовать их.

Лев

Львица к разводу готовилась всю жизнь! Это же не просто завершение брака, это драма космических масштабов. Если ты решил с ней развестись или она вдруг надумала найти нового мужчину-раба, при возможности убегай на другую планету — она не только обдерет тебя как липку, но еще и выставит злодеем со стажем. Развод она переживет лучше тебя, а потом и тебя переживет.

Дева

Дева, как ангел во плоти, переживает развод без скандалов и разборок, попивая винишко с подругами. Поистине святой человечек, если закрыть глаза на тот факт, что за совместную жизнь она успела нашпиговать благоверного психологическими проблемами и ломала ему самооценку так, что ни один терапевт теперь не выправит. Напоследок, кстати, она про бывшего мужа такие сплетни распустит, что каждая собака от него шарахаться будет, но знаете, могло быть и хуже.

Весы

Весы хочет развестись красиво и полюбовно, и в самом начале все идет по плану. Но если у бывшего появляется красивая машина, девушка или новая квартира — все, война объявлена. С этого дня Весы из кожи вон будет лезть, показывая когда-то любимому, что в игре «У меня все лучше, чем у тебя» она победитель. Благо, красотка действительно зарабатывает первый миллион, выходит замуж за стопроцентного принца и живет по уши счастливо. Съел, бывший?

Скорпион

Проще Скорпиона убить, нежели развестись. Потому что, во-первых, оторвать ее клешни от себя невозможно, во-вторых, она тебе это во век не забудет, в-третьих, после такой роковой женщины с другими будет смертельно скучно. Но если ты все же ступил на эту дорожку, иди до конца, потому что она в любом случае тебе уничтожит — так хоть будет, за что. Она сама, кстати, в этот момент от злости кинется во все тяжкие, а потом — в работу, получит повышение, купит кабриолет и будет кататься возле твоей квартиры.

Стрелец

Стрельцу, конечно, больно, что с ней разводятся, но отношения портить из-за этого она не собирается. Красотка до конца будет изображать из себя душевного друга, который с радостью придет на помощь (опоздав на пару дней) и знакомиться с твоими новыми пассиями, чтобы невзначай рассказать им гадости о тебе.

Козерог

Какой Козерогу развод, если она и замуж выходит только во сне? Но если такое в жизни происходит — то есть находится муж — он ее от себя никуда не отпустит. Просто потому, что в семейной жизни Козерог становится идеальной женой: хозяйкой на кухне, куртизанкой в постели и королевой в гостях — вот это вот все.

Водолей

Намечается развод — скорее делай ноги, потому что пока ты не собрали все свои вещички, Водолей выскажет тебе, по какой причине ты не тонешь и почему мухи слетаются именно на тебя. А еще красотка вспомнит все твои факапы, а потом напомнит о них всем твоим друзьям, своим подругам и мимо проходящим людям. А когда все соберешь и откланяешься, она будет звонить и договаривать то, что не успела.

Рыбы

Развод для Рыбки ровно апокалипсис. Вы же друг в дружку корнями вросли, а теперь их отрубать и в большой страшный мир идти, где каждый второй — упырь. Удивительно, Рыбка после развода быстро становится акулой: лишние слезы не льет, о былом не вспоминает и иногда промывает мозги вашим общим детям на тему: «Почему папа — вселенское зло и как это исправить?»