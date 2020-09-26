Пять женских имен, которые завораживают мужчин 

Имена могут быть приятными или вызывать диссонанс, как заявляют именологи. При этом считается, что они отражают личность их обладателей. Эксперты назвали женские имена, которые, на их взгляд, завораживают мужчин.

Анна

В их глазах всегда светится огонек. Анны со всей страстью отдаются как отношениям, так и профессии. Обладатели имени добры и заботливы, они всегда согревают своей любовью.

Виктория

Имя означает «победа». Виктории всегда находятся в центре внимания и стремятся к лидерству. К тому же, как правило, они обладают привлекательной внешностью. В качестве спутников Виктории выбирают только сильных мужчин.

Алиса

Обладательницы имени буквально погружают свое окружение в страну чудес. С ними можно забыть о скуке. Алисы заряжают своей энергией и добротой. На первый взгляд Алисы кажутся детьми, однако внутри они мудрые и сильные женщины.

София

Бьет ключом жизненная энергия Софий. Они всегда стремятся к новым знаниям, а также являются приятными собеседниками. Обладательницы имени трудолюбивы и ценят дисциплину.

Татьяна

Гордые и независимые Татьяны всегда на виду. Они навсегда остаются в памяти мужчины, так как не каждому удается покорить их сердце. Стоит отметить, что в выборе спутников Татьяны очень избирательны.