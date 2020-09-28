«Тявкающих мосек всегда пинают»

Несмотря на постоянные сводки о пострадавших женщинах и детях, в России до сих пор не принят закон против домашнего насилия. До 2017 года статистика преступлений, совершенных в стенах дома, неизменно росла. Но с декриминализацией побоев в отношении близких людей в январе 2017 года число потерпевших резко сократилось. Произошло это потому что побои перешли в категорию административных правонарушений. "Рамблер" расскажет, что делать, если муж ударил вас первый раз.

Большинство историй о том, что муж ударил впервые, похожи между собой:

"Иногда ругаемся, но руку он на меня ни разу не поднимал. Сегодня поругались сильнее обычного, в итоге он ударил меня. Что делать? Мы вместе несколько лет, мои родители этого не поймут, возможно, я сама виновата в ссоре".

Стрессовая ситуация зачастую вводит жертву в состояние растерянности. Очевидно, что в ссорах всегда виноваты оба, но в вопросах применения силы жертвой мы называем именно пострадавшую сторону (ей может стать не только женщина, но и пожилой человек, ребенок). Поэтому постарайтесь сразу для себя прояснить, что не прав тот, кто поднимает руку вне зависимости от обстоятельств.

После инцидента женщина встает перед выбором — простить или уйти. Но для начала необходимо проанализировать, что стало крайней точкой в вашей разговоре, как мужчина относится к вам в обычной жизни и как ведет себя после происшествия.

Например, если мужчина никогда не был замечен в агрессивном поведении, произошла чрезвычайная ссора, человек не совладал с собой, а затем признал свою вину и готов на все, чтобы наладить отношения, в том числе на сеанс семейного психотерапевта — это одна сторона медали.

К сожалению, многие дождавшись извинений, считают, что отныне подобного не повторится и дальше дело уже не идет. До терапевтов все еще доходит очень малое количество пар. Но слова прощения не гарантируют спокойного будущего. "Замять" ситуацию тоже не получится, ведь момент "после первого раза" можно назвать определяющим, когда оба человека решают, как можно и нельзя обращаться друг с другом.

Женщине в любом случае необходимо объяснить человеку не только словами, но и поступками, что она не тот человек, который будет терпеть подобное отношение к себе. Поэтому запрос на мнение со стороны (психолога) будет наиболее действенным.

Очень часто жертвы домашнего насилия считают, что заслужили такое отношение к себе, спровоцировали мужчину, они боятся рассказать об этом семье и зачастую опасаются за свое финансовое положение (побои наиболее распространены в семьях, где жена находится в зависимости от мужа). Страх поделиться с близкими проблемой должен стать серьезным звоночком для вас.

Безусловно, на подобную реакцию влияет общественное мнение с его любовью к обвинению жертвы. Не зря, фраза "сама виновата" стала лозунгом для многих женщин, которые пытаются противостоять насилию в семье. Влияет и наш культурный код. Исторически сложилось так, будто мужчина должен обучать жену жизни, поколачивая ее для лучшего усвоения, ведь если бьет, значит любит. Однако время семейной жизни по Домострою давно прошло и уповать на нормы того времени не стоит.

В комментариях под постами про первое рукоприкладство, подписчики тщательно выясняют подробности ситуации, будто резкие слова одного могут оправдать насилие со стороны другого.

"Тявкающих мосек всегда пинают", — пишет мужчина, еще раз убеждая женщину в том, что она виновата.

Запомните, ничто не должно провоцировать насилие. И никто не виноват в том, что стал его жертвой. Рукоприкладство характерно исключительно для тех, у кого есть психологические и социальные проблемы. Это не завивисит от уровня доходов, привычек или образования. Помочь семьям, которые пережили опыт насилия, возможно, если оба партнера готовы бороться с этой проблемой в кабинете врача.

Помните, что каждый час в России от рук собственного мужа или партнера погибает одна женщина. И если вы поняли, что агрессия не только физическая, но и психологическая со стороны партнера циклична, обратитесь в службу психологической помощи.

Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия в семье: 8–800–700–06–00. Также вы можете подать заявление в полицию, помочь с юристами может фонд "Насилию. Нет" и "Сестры".