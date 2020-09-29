Ученые определили, от чего зависят измены мужчин 

Группа ученых из Института экономики в Великобритании выяснили, с чем связаны измены со стороны мужчин. Проведенное исследование показало, что большинство «гулящих» мужчин отличает низкий показатель IQ.

Отмечается, что мозг мужчины с более высоким показателем IQ принимает решение в пользу верности. По мнению ученых, причина в том, что данный вариант общения с противоположным полом доставляет меньше стресса организму мужчины.

Кроме того, эти мужчины осознают, что моногамные отношения выгоднее полигамных, в том числе, и с финансовой точки зрения, сообщает «Пятый канал».