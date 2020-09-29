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Ученые выяснили, от чего зависят измены мужчин 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Группа ученых из Института экономики в Великобритании определили, что влияет на измены со стороны мужчин.
Проведенное исследование показало, что большинство «гулящих» мужчин отличает низкий показатель IQ. Отмечается, что мозг мужчины с более высоким показателем IQ принимает решение в пользу верности. Дело в том, что данный вариант общения с противоположным полом доставляет меньше стресса организму.
Кроме того, эти мужчины осознают, что моногамные отношения выгоднее полигамных, в том числе, и с финансовой точки зрения.
Ранее "Рамблер" сообщал о признаках, которые выдают измену мужа.
Психология , Видео
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