Ученые выяснили, от чего зависят измены мужчин 

Группа ученых из Института экономики в Великобритании определили, что влияет на измены со стороны мужчин.

Проведенное исследование показало, что большинство «гулящих» мужчин отличает низкий показатель IQ. Отмечается, что мозг мужчины с более высоким показателем IQ принимает решение в пользу верности. Дело в том, что данный вариант общения с противоположным полом доставляет меньше стресса организму.

Кроме того, эти мужчины осознают, что моногамные отношения выгоднее полигамных, в том числе, и с финансовой точки зрения.