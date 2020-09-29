12 знаков, предупреждающих о конце отношений 

Психолог Габби Гудье из города Перта в Западной Австралии выявила 12 предупреждающих знаков, которые свидетельствуют, что вам пора расстаться с партнером, пишет Daily Mail.

Клинический психолог обнаружила, что навязчивые мысли, постоянное отвлечение внимания и внезапная потеря интереса к хобби, которое вам когда-то нравилось, являются одними из первых тревожных звоночков, что в ваших отношениях что-то не так. По словам Гудье, косвенными признаками «кончины» отношений являются бессонница, беспокойство, растущее недовольство и отсутствие времени на друзей и близких.

Чрезмерная критика к себе или своему партнеру также является поводом для беспокойства, равно как и чувство, что вы не можете быть самим собой в отношениях.

Однако самыми очевидными провалами можно считать боязнь сказать «нет» партнеру, а также развитие вредных привычек, таких как плохое питание, отказ от физических упражнений и чрезмерное употребление алкоголя. Презрение к партнеру означает, что отношения уже закончились.

Психолог выделяет 12 признаков, по которым можно поставить диагноз проблемным отношениям:

вы чрезмерно критично относитесь к себе или своему партнеру,

вы одержимо думаете о своем партнере,

вы обижены,

вы чувствуете, что у вас недостаточно времени для других людей в вашей жизни,

вы чувствуете себя истощенным или подавленным,

вы беспокоитесь,

вы чувствуете, что не можете отказать партнеру,

вы забываете позаботиться о себе,

вы легко отвлекаетесь,

вы чувствуете, что не можете полностью быть собой,

вы потеряли интерес к занятиям, которые вам раньше нравились, у вас проблемы со сном.

«Когда ваши отношения уже находятся на грани разрыва, становится чрезвычайно сложно найти взаимопонимание. Иногда лучше расстаться прежде, чем можно потерять уважение друг к другу»,

— говорит психолог.

При этом эксперт считает, что есть только три «греха» в отношениях, с которыми не следует мириться: жестокое обращение, зависимость и неверность.

«Можно по-прежнему любить человека даже с этими переменными, особенно если прибегать к помощи психолога, но это не означает, что вы должны терпеть подобное отношение к себе»,

— резюмирует она.