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12 знаков, предупреждающих о конце отношений 

Passion.ru 5 часов назад
12 знаков, предупреждающих о конце отношений
Фото: Passion.ru
Психолог Габби Гудье из города Перта в Западной Австралии выявила 12 предупреждающих знаков, которые свидетельствуют, что вам пора расстаться с партнером, пишет Daily Mail.
Клинический психолог обнаружила, что навязчивые мысли, постоянное отвлечение внимания и внезапная потеря интереса к хобби, которое вам когда-то нравилось, являются одними из первых тревожных звоночков, что в ваших отношениях что-то не так. По словам Гудье, косвенными признаками «кончины» отношений являются бессонница, беспокойство, растущее недовольство и отсутствие времени на друзей и близких.
Чрезмерная критика к себе или своему партнеру также является поводом для беспокойства, равно как и чувство, что вы не можете быть самим собой в отношениях.
Однако самыми очевидными провалами можно считать боязнь сказать «нет» партнеру, а также развитие вредных привычек, таких как плохое питание, отказ от физических упражнений и чрезмерное употребление алкоголя. Презрение к партнеру означает, что отношения уже закончились.
Психолог выделяет 12 признаков, по которым можно поставить диагноз проблемным отношениям:
  • вы чрезмерно критично относитесь к себе или своему партнеру,
  • вы одержимо думаете о своем партнере,
  • вы обижены,
  • вы чувствуете, что у вас недостаточно времени для других людей в вашей жизни,
  • вы чувствуете себя истощенным или подавленным,
  • вы беспокоитесь,
  • вы чувствуете, что не можете отказать партнеру,
  • вы забываете позаботиться о себе,
  • вы легко отвлекаетесь,
  • вы чувствуете, что не можете полностью быть собой,
  • вы потеряли интерес к занятиям, которые вам раньше нравились, у вас проблемы со сном.

«Когда ваши отношения уже находятся на грани разрыва, становится чрезвычайно сложно найти взаимопонимание. Иногда лучше расстаться прежде, чем можно потерять уважение друг к другу»,

— говорит психолог.
При этом эксперт считает, что есть только три «греха» в отношениях, с которыми не следует мириться: жестокое обращение, зависимость и неверность.

«Можно по-прежнему любить человека даже с этими переменными, особенно если прибегать к помощи психолога, но это не означает, что вы должны терпеть подобное отношение к себе»,

— резюмирует она.
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