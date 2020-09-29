12 знаков, предупреждающих о конце отношений 

Психолог Габби Гудье из города Перта в Западной Австралии выявила 12 предупреждающих знаков, которые свидетельствуют, что вам пора расстаться с партнером, пишет Daily Mail.
Клинический психолог обнаружила, что навязчивые мысли, постоянное отвлечение внимания и внезапная потеря интереса к хобби, которое вам когда-то нравилось, являются одними из первых тревожных звоночков, что в ваших отношениях что-то не так. По словам Гудье, косвенными признаками «кончины» отношений являются бессонница, беспокойство, растущее недовольство и отсутствие времени на друзей и близких.
Чрезмерная критика к себе или своему партнеру также является поводом для беспокойства, равно как и чувство, что вы не можете быть самим собой в отношениях.
Однако самыми очевидными провалами можно считать боязнь сказать «нет» партнеру, а также развитие вредных привычек, таких как плохое питание, отказ от физических упражнений и чрезмерное употребление алкоголя. Презрение к партнеру означает, что отношения уже закончились.
Психолог выделяет 12 признаков, по которым можно поставить диагноз проблемным отношениям:
- вы чрезмерно критично относитесь к себе или своему партнеру,
- вы одержимо думаете о своем партнере,
- вы обижены,
- вы чувствуете, что у вас недостаточно времени для других людей в вашей жизни,
- вы чувствуете себя истощенным или подавленным,
- вы беспокоитесь,
- вы чувствуете, что не можете отказать партнеру,
- вы забываете позаботиться о себе,
- вы легко отвлекаетесь,
- вы чувствуете, что не можете полностью быть собой,
- вы потеряли интерес к занятиям, которые вам раньше нравились, у вас проблемы со сном.
«Когда ваши отношения уже находятся на грани разрыва, становится чрезвычайно сложно найти взаимопонимание. Иногда лучше расстаться прежде, чем можно потерять уважение друг к другу»,
— говорит психолог.
При этом эксперт считает, что есть только три «греха» в отношениях, с которыми не следует мириться: жестокое обращение, зависимость и неверность.
«Можно по-прежнему любить человека даже с этими переменными, особенно если прибегать к помощи психолога, но это не означает, что вы должны терпеть подобное отношение к себе»,
— резюмирует она.