Страстный и похотливый нрав женщины общество раньше считало ненормальным, но в современном мире такая девушка зарабатывает ярлык бревно. От холодности девушку избавляет… Мало кто знает, что холодность женщины вплоть до конца 20 века приветствовалась. По-другому ее называют фригидностью. Этот термин возник несколько столетий назад в трудах ученых.

Раньше холодные девушки в общении с мужчинами вели себя равнодушно. Такое поведение считалось вполне естественным, приличным и хорошим. Мужьям нравилось прохладное отношение жен. Страстный и похотливый нрав дамы общество раньше считало ненормальным.

Фригидность, кто тебя выдумал?

Многие современные эксперты считают, что этот термин придумали мужчины, которые ненавидели своих пассий. Возможно, так оно и было. Фригидность с тех самых пор применяют только к женщинам, которые не испытывают ни полового влечения, ни удовлетворения в сексуальном плане. Раньше этот диагноз ставили многим пациенткам врачи. Например, когда дамы жаловались, что не могут оргазмировать при введении пениса во влагалище. В прошлом оргазм другими способами, допустим стимулированием клитора, женщины якобы не получали. Поскольку трогать женщину за интимные местечки мог только ее избранник. Если дама сама себя ласкала, то ее считали ненормальной. Оргазм естественным путем? Да легко!

Отважная и решительная писательница М. Бонапарт, решила доказать всему миру свою правоту. Она убедила врачей вырезать ей клитор и пересадить его в другое место, во влагалище. Эту операцию женщина задумала, чтобы оргазмировать естественным образом. Но о последствиях она не думала. Операция прошла неудачно: хирурги не сумели пересадить клитор туда, куда она хотела. В результате Бонапарт осталась без единственного источника удовольствия.

Путь достижения оргазма не важен

Эксперты еще во второй половине 20 века заявили, что оргазм и в Африке оргазм. Иными словами, не имеет значения, каким путем человек его получил и вместе с ним удовольствие. Соответственно, женщина, которая получает наслаждение от секса никакая ни холодная (не фригидная). Современные специалисты фригидную даму называют по-другому и ставят ей диагноз «сексуальная дисфункция». Фригидность многие путают с аноргазмией, но это разные «диагнозы».

Точный диагноз

Под фригидностью принято понимать отсутствие сексуального влечения. Истинная холодность существует, но редко. Поэтому если девушка потеряла интерес к сексу, то ее не стоит называть фригидной.

Под аноргазмией принято понимать удовольствие женщины от предварительных ласк, от которых она может только возбудиться. Оргазмировать, к сожалению, она не может.

Чаще всего женщинам ставят диагноз «мнимая фригидность. Она возникает из-за психологических проблем: эмоциональных травм, нервных потрясений, изнасилования и даже стресса. Истинные причины холодности может поставить только врач. Я здорова!

Проблемы в интимной жизни связаны с тем, что партнеры не обсуждают друг с другом нюансы секса. Если вторую половину вызвать на откровенный разговор, то от мнимой фригидности не останется и следа. Если мужчина узнает все женские предпочтения в постели, то он избавит от этого заболевания раз и навсегда свою партнершу.

Избавиться от этого заболевания можно с помощью нового любовника. Возможно, с нынешним партнером женщина не совместима. Многие сексологи заверяют, что несовместимых партнеров не существует. Этот способ, скорее всего, работает по эффекту плацебо.

От холодности девушку избавляет мастурбация. Оказывается, если она ни разу этим делом не занималась, то не имеет понятия, какие ласки ей нужны.

Фригидность может появиться после нескольких лет брака по многим причинам, из-за быта, рутины и не только. В итоге женщина подавляет сексуальное влечение. Но если она разнообразит интимные отношения, то вероятно избавится от холодности.