Почему мужчинам сложно переспорить женщин 

Спорить с женщиной бесполезно — это знает каждый мужчина. Ведь сколько бы аргументов не летело в сторону представительницы женского пола, она их все разобьет вдребезги. Оказывается, этот факт можно объяснить с научной точки зрения. «Рамблер» объяснит, как все утроено.

Существуют различия в когнитивных процессах между мужчинами и женщинами. У представительниц прекрасного пола хорошо развита эпизодическая память, поэтому они лучше запоминают лица, голоса и запахи, конкретные предметы, а также отдельные слова и фразы. Благодаря этому в любом споре женщина обязательно вспомнит какой-нибудь факт, который поможет ей победить.

При этом у мужчин в процессе слушания работает только одно левое полушарие, а женщин — сразу оба. Поэтому девушки обращают внимание не только на интонации и мимику собеседника, но и на детали, вскользь упомянутые факты и случайные фразы.

Кроме того, девушки до мелочей запоминают стрессовые моменты, в отличие от мужчин, у которых в это время мозг просто не фиксирует происходящее, так как считает это не особо важным. Поэтому есть молодой человек устроил возлюбленной скандал, а через неделю пытается ее убедить в том, что не говорил грубых вещей, она обязательно приведет все его слова дословно.

Также важным является тот факт, что женщины более чувствительны к эмоциям. Они фиксируют любую перемену в голосе, видят нервозность в движениях и особенно хорошо распознают чужой страх. Поэтому, если в споре девушка почувствует, что ее оппонент сдает позиции или, например, где-то врет, она тут же перетянет окажется «на коне» и выиграет спор.