Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

4 типа подруг, от которых пора отдалиться 

Kdpconsulting.ru 1 час назад
4 типа подруг, от которых пора отдалиться
Фото: Kdpconsulting.ru
Друг познается в беде и в радости, друг — это тот человек, на которого можно положиться, друг — это тот, кто всегда поддержит… Но, что делать, если после общения с этим самым другом, у вас начинает болеть голова, неприятности настигают одна за другой, и вы начинаете жить его жизнью, вообще забывая о своих собственных потребностях?
Сегодня речь о подругах, хотя и мужчины бывают такими. У меня подруг немного. Годы половину отсеяли, и остались рядом только самые преданные и надежные. Так вот сегодня я вам хочу рассказать и о своем опыте, и в целом о реальности, потому что уверена, что не мне одной так в жизни «повезло». Эти подруги просто «съедают» вашу энергетику и «воруют» благополучие. Кстати, не всегда они могут это делать специально, иногда просто потому что иначе делать и не умеют. Но, в любом случае, стоит защититься от чужого негатива и плохого воздействия!
Итак, 4 типа подруг, которых лучше избегать

Первый тип — нытик

Ну, вы скажете, что друзья для того и нужны, чтобы можно было им поплакаться в жилетку. Но, что делать, если любая встреча превращается в этот самый «плач»? То с мужем у нее проблемы, то на работе неприятности, то с мамой поругалась, и ничего хорошего вообще не услышишь. И вроде жалко ее, предлагаешь помощь, она с радостью соглашается, а потом новая встреча, и снова нытье. Потом замечаешь, что рядом с такой дамой начинаешь испытывать и раздражение, и вину за это самое раздражение. Сама подруга менять в своей жизни ничего не пытается, а вы превращаетесь в мусорное ведро!

Второй тип — жалобщица

Вроде бы, что жалобщица, что нытик — одно и то же. Но с первым экземпляром все немного иначе. Вот нытик начинает сразу выливать на вас свои беды, а жалобщица как-то невзначай начинает задевать какие-то факты из своей жизни, вызывая в вас чувство жалости. И, как только вы проникаетесь ее проблемой, она начинает намекать вам, оказать ей какую-то услугу. Причем прямо не просит, а поворачивает дело так, что вы сами предлагаете свою помощь.
Была у меня такая… Ныла о том, что денег нет, хотя сама на работу не устраивалась, говорила, что еще не нашла своего призвания. А ей между тем уже 35, в разводе, детей нет, работы нет, переехала жить к родителям. Мне что-то так жалко ее стало, хотя не скажу, что сама вся в золоте. Я ей предложила небольшую подработку, убираться на съемной квартире, когда жильцы выезжают. Она согласилась, я так была рада, что ей помогу.
Но, когда на следующий день я ей позвонила и сказала, что нужно ехать на съемную, она начала отговариваться: «Давай попозже, у меня сейчас голова не помыта». Позвонила через два часа, а у нее срочная встреча с кем-то. Я поняла, что ничем я ей не помогу, пока она сама не захочет себе помочь. В общем, не вышло из меня помощницы, ну, и дружбы тоже не вышло… Знаете, неприятно чувствовать себя дурочкой, помогаешь вроде как, когда тебя и не просили, хочешь, как лучше, а тебе потом еще и отворот-поворот.

Третий тип — скандалистка

С такими тоже крайне сложно общаться. У таких дам всегда есть с кем поругаться, они всегда с кем-нибудь в ссоре. Их всегда обделяют, и вот, молчать они не могут, и начинают скандалить. Такая подруга у меня тоже была. Сначала я не обращала внимания на ее агрессивные вспышки, но потом мне становилось стыдно. В кафе она придиралась то к официанту, то к сидящему за соседним столиком мужчине, в магазине была недовольна кассиром. И все ее недовольства обязательно выражались криками. А знаете, что таким образом люди к себе привлекают внимание, а так же воруют чужие силы!

Четвертый тип — критиканша

С такой подругой очень непросто найти общий язык, ведь она критикует всех вокруг и вас в том числе. В особенности, если вы спросили ее мнение. А знаете, что в реальности? Ей абсолютно наплевать на окружающих и на их чувства. Она пытается выглядеть лучше за счет других, за счет их унижения. Такой человек быстро подрывает вашу уверенность в себе, а еще ваше здоровье.
Расскажите, у вас сейчас есть такие подруги? Или, возможно, вы раньше общались с этими типами подруг, и смогли все-таки от них отдалиться.
Видео дня. Как выглядели звезды до славы
Kdpconsulting.ru: последние новости
6 вещей, которые женщины обожают, но стесняются попросить у мужчин 6 вещей, которые женщины обожают, но стесняются попросить у мужчин Женская фригидность – миф или реальность Женская фригидность – миф или реальность Почему женщины имитируют удовольствие? Почему женщины имитируют удовольствие?
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что выдает неухоженную женщину
Что выдает неухоженную женщину
«Мне нравится сниматься обнаженной»
«Мне нравится сниматься обнаженной»
«Это не кризис, это разврат»
«Это не кризис, это разврат»
Новости партнеров
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Джигурда рассказал про банный досуг с Волочковой
02:50
Джигурда рассказал про банный досуг с Волочковой
Звёзды
Шуфутинский тайно женился на юной танцовщице
02:32
Шуфутинский тайно женился на юной танцовщице
Звёзды Любовь
Зрителям показали кукол вместо красоток-моделей
07:01
Зрителям показали кукол вместо красоток-моделей
Мода
Диетологи назвали самую полезную капусту
02:35
Диетологи назвали самую полезную капусту
Еда Здоровье
5 способов использовать опавшую листву на даче
02:49
5 способов использовать опавшую листву на даче
Дом и сад
Как выглядели звезды до славы
08:23
Как выглядели звезды до славы
Звёзды Красота
Что будет, если съесть испорченный сахар
20:00
Что будет, если съесть испорченный сахар
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение