4 типа подруг, от которых пора отдалиться 

Друг познается в беде и в радости, друг — это тот человек, на которого можно положиться, друг — это тот, кто всегда поддержит… Но, что делать, если после общения с этим самым другом, у вас начинает болеть голова, неприятности настигают одна за другой, и вы начинаете жить его жизнью, вообще забывая о своих собственных потребностях?

Сегодня речь о подругах, хотя и мужчины бывают такими. У меня подруг немного. Годы половину отсеяли, и остались рядом только самые преданные и надежные. Так вот сегодня я вам хочу рассказать и о своем опыте, и в целом о реальности, потому что уверена, что не мне одной так в жизни «повезло». Эти подруги просто «съедают» вашу энергетику и «воруют» благополучие. Кстати, не всегда они могут это делать специально, иногда просто потому что иначе делать и не умеют. Но, в любом случае, стоит защититься от чужого негатива и плохого воздействия!

Итак, 4 типа подруг, которых лучше избегать

Первый тип — нытик

Ну, вы скажете, что друзья для того и нужны, чтобы можно было им поплакаться в жилетку. Но, что делать, если любая встреча превращается в этот самый «плач»? То с мужем у нее проблемы, то на работе неприятности, то с мамой поругалась, и ничего хорошего вообще не услышишь. И вроде жалко ее, предлагаешь помощь, она с радостью соглашается, а потом новая встреча, и снова нытье. Потом замечаешь, что рядом с такой дамой начинаешь испытывать и раздражение, и вину за это самое раздражение. Сама подруга менять в своей жизни ничего не пытается, а вы превращаетесь в мусорное ведро!

Второй тип — жалобщица

Вроде бы, что жалобщица, что нытик — одно и то же. Но с первым экземпляром все немного иначе. Вот нытик начинает сразу выливать на вас свои беды, а жалобщица как-то невзначай начинает задевать какие-то факты из своей жизни, вызывая в вас чувство жалости. И, как только вы проникаетесь ее проблемой, она начинает намекать вам, оказать ей какую-то услугу. Причем прямо не просит, а поворачивает дело так, что вы сами предлагаете свою помощь.

Была у меня такая… Ныла о том, что денег нет, хотя сама на работу не устраивалась, говорила, что еще не нашла своего призвания. А ей между тем уже 35, в разводе, детей нет, работы нет, переехала жить к родителям. Мне что-то так жалко ее стало, хотя не скажу, что сама вся в золоте. Я ей предложила небольшую подработку, убираться на съемной квартире, когда жильцы выезжают. Она согласилась, я так была рада, что ей помогу.

Но, когда на следующий день я ей позвонила и сказала, что нужно ехать на съемную, она начала отговариваться: «Давай попозже, у меня сейчас голова не помыта». Позвонила через два часа, а у нее срочная встреча с кем-то. Я поняла, что ничем я ей не помогу, пока она сама не захочет себе помочь. В общем, не вышло из меня помощницы, ну, и дружбы тоже не вышло… Знаете, неприятно чувствовать себя дурочкой, помогаешь вроде как, когда тебя и не просили, хочешь, как лучше, а тебе потом еще и отворот-поворот.

Третий тип — скандалистка

С такими тоже крайне сложно общаться. У таких дам всегда есть с кем поругаться, они всегда с кем-нибудь в ссоре. Их всегда обделяют, и вот, молчать они не могут, и начинают скандалить. Такая подруга у меня тоже была. Сначала я не обращала внимания на ее агрессивные вспышки, но потом мне становилось стыдно. В кафе она придиралась то к официанту, то к сидящему за соседним столиком мужчине, в магазине была недовольна кассиром. И все ее недовольства обязательно выражались криками. А знаете, что таким образом люди к себе привлекают внимание, а так же воруют чужие силы!

Четвертый тип — критиканша

С такой подругой очень непросто найти общий язык, ведь она критикует всех вокруг и вас в том числе. В особенности, если вы спросили ее мнение. А знаете, что в реальности? Ей абсолютно наплевать на окружающих и на их чувства. Она пытается выглядеть лучше за счет других, за счет их унижения. Такой человек быстро подрывает вашу уверенность в себе, а еще ваше здоровье.

Расскажите, у вас сейчас есть такие подруги? Или, возможно, вы раньше общались с этими типами подруг, и смогли все-таки от них отдалиться.