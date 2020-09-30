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Приемы, к которым прибегают мужчины, чтобы скрыть интрижку на стороне 

Стелла Шмель 4 часа назад
Люди, которые ведут двойную жизнь, вынуждены продумывать все свои шаги наперед. А уж в вопросе романа на стороне нужно быть внимательным вдвойне. Про своих возможные мужские измены женщины говорят по-разному — одни считают, что если действительно захочет скрыть интрижку, то сделает это грамотно и так, что комар носа не подточит! Другие же уверены, что их мужчине проще вообще не изменять, потому что скрыть у них точно ничего не выйдет. К тому же, надо прикладывать много усилий — знакомиться, водить в кино, рестораны, а это деньги и время, опять же. Дескать, им будет слишком лень этим заниматься.
Милые дамы, вы удивитесь, узнав, что домосед, который предпочитает вечерами рубиться в компьютерные игры, в остальное время вне дома может оказаться совсем не тем мужчиной, которого вы привыкли видеть. Видимо, он прибегает к определенным приемам, чтобы преспокойно вести двойную жизнь, успевая побыть и с женой, и с любовницей. В материале "Рамблера" рассмотрим некоторые из них.

Одежда

Чтобы не будоражить мнительную жену незнакомыми запахами от одежды, мужчина зачастую переодевается перед приходом домой, а сменный комплект одежды хранит, например, в автомобиле.

Телефон

Пустой список вызовов, ноль входящих сообщений и отсутствие соцсетей как образ жизни — да какая женщина в это поверит? Куда проще завести второй телефон, о котором супруга не знает вовсе, и тогда не придется придумывать никакие пароли для первого. Жена будет рада такому отношению. Расхожая фраза: "Мы так друг другу доверяем, что у него даже не стоит пароль на телефоне!" может оказаться лишь вершиной айсберга.

Деньги и счета

Подозрение может вызвать и история денежных переводов, нетипичные покупки, частые походы в рестораны и кафе, которые подаются под соусом "делового обеда с коллегами". Дальновидные изменщики знают, как скрыть и эти траты. Старая добрая наличка решит все вопросы. Никаких банковских операций — никаких следов. Идеально!
Кстати, все эти лайфхаки прекрасно подходят и для дамам. Но стоит ли ими пользоваться.
На самом деле, нервничать за верность своей половинки повод найдется всегда, но нужно ли его искать? Есть на свете и виртуозные обманщики, которым впору быть агентами МИ-6. А есть и те, кто действительно считает неприемлемыми романы на стороне. И никто лучше вас самих не знает ключ к сердцу любимого человека, а жизненные ситуации сами выведут на чистую воду тех, кого стоило бы.
Женский форум 2
Психология , Видео
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